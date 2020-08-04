عمرو دياب ممسكا بـ سيجارة في الساحل الشمالي .. شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي " صورة للنجم عمرو دياب وهو يمسك " سيجارة " أثناء تواجده في الساحل الشمالي .





وتفاعل الجمهور مع الصورة خاصة أن الهضبة عمرو دياب من الشخصيات الرياضية والتي دائما تحذر من أضرار التدخين .





من ناحية اخري انتشرت صور للفنانة دينا الشربيني والفنان عمرو دياب خلال الساعات الماضية عبر صفحات التواصل الاجتماعي أثناء اجازتهم الصيفية.



وظهرت دينا الشربيني برفقة عمرو دياب بملابس سوداء.



وتألقت دينا الشربيني بإطلالة جريئة، مرتدية مايوه باللون الأسود، وارتدت أعلاه كاش مايوه شبيكة باللون الأسود.

