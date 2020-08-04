AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حماية المستهلك بالشرقية.. ضبط 35 طن سلع متنوعة و5 آلاف جوانتى طبى و810 كمامات واقية

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 04:31 م
الحملات التموينية
الحملات التموينية
Advertisements
محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على ضرورة إستمرار شن الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز لحماية حقوق المواطنين الإستهلاكية ضد الممارسات الإحتكارية و جشع التجار والتصدى لكافة صورالغش التجارى وإستغلال ظروف مكافحة إنتشار كورونا المستجد.


وأوضح المحافظ، أنه يتابع يوميًا مع وكيلة وزارة التموين بالشرقية  توافر السلع الأساسية أمام المواطنين من خلال مراقبة الأسواق ومواجهة إحتكار السلع الغذائية والتموينيه من بعض التجار ورفعهم الأسعار وضبط السلع مجهولة المصدر حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وضمانا لوصول الدعم لمستحقيه.


أقرأ ايضا:

لمخالفة الإجراءات الاحترازية..فض فرح شعبي وتفريق المواطنين في الزقازيق..شاهد


وأشار المحافظ الي إستمرار التعاون بين الجهات التنفيذية والرقابية (جهاز حماية المستهلك - مباحث التموين – مديرية الطب البيطرى – مديرية الشئون الصحة - مديرية التموين) لتكثيف الحملات المستمرة على كافة الأنشطة التجارية " المخابز والمحال التجارية وأسواق الخضار والفاكهة ومحلات الجزارة وبيع اللحوم والدواجن ومنافذ بيع السلع الغذائية ومحلات البقالة" للتأكد من إلتزام التجار والموردين بأحكام القانون وإنتظام حركة البيع والشراء وعدم التلاعب فى الأسعار المعلنة وتوافر كافة المنتجات والسلع بكميات تكفى المتطلبات الشرائية للمواطنين.


ومن جانبه، أوضح اللواء عمر كامل الحوام رئيس جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية أن الجهاز قد شن حملات مكبرة على الأنشطة التجارية المتنوعة والمخابز والصيدليات والمحال التجارية خلال شهر يوليه الماضى بنطاق المحافظة وأسفرت تلك الحملات عن تحرير ٢٧٥ محضرًا بياناتها كالأتى : -

تحرير محاضر ضد اصحاب محلات جزارة وثلاجه لحوم مجمده ومصنع لتصنيع اللحوم ومجزر للدواجن مخالفين وتم ضبط ٦ طن و٧٧٦ كيلو منها لحوم  ودواجن مجمده مجهولة المصدر وغير صالحه للاستهلاك الادمى ولحوم مذبوحه خارج المجازر الحكومية.


كما تم المرور على ٣٠ محل جزاره للتأكد من التزام اصحابها بالإشتراطات الصحية والقانونية وتم التحفظ على ٦ طن ونصف دقيق وتحرير ٨٨ محضر ضد مخابز بلدية مخالفة منها مخابز يقوم اصحابها بالتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم واعاده بيعه بالسوق السوداء وقيام صاحب مخبز شامى باستخدام دقيق مجهول المصدر كما تم  ضبط مخابز بلدية مخالفه لعدم نظافه ادوات العجين وعدم الالتزام بالمواصفات القياسيه وعدم حيازه شهاده صحيه وانتاج خبز ناقص وزن .


كما تم تحرير ٣ محاضر ضد مديرى مبيعات بمخزن شركة السجائر لتصرفهم فى ٢٨٨٣٦٠٠ علبه سجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمي وتحرير ١٤ محضر ضد اصحاب محال تجاريه ومصانع لحيازه سلع مجهوله المصدر باجمالى ٢٢طن و٣٤٥ كيلو سلع متنوعة وتحرير ٤٩ محضر ضد تجار لعدم الاعلان عن اسعار المنتجات المعروضه للبيع امام المواطنين.


كما تم تحرير ٤٦ محضر لعدم حمل شهاده صحية و٣٥ محضر ضد بعض اصحاب المحال لبيعهم سجائر بسعر اعلى من السعر الرسمى وتحرير ٢ محضر ضد ٢ من اصحاب المحال المخصصه لبيع المستلزمات الطبيه.


كما استقبل فرع حماية المستهلك ٤٥٠ شكوى خلال شهر يوليه تم حل ٣٦٠ شكوى وجارى حل الباقى بالتنسيق مع الجهات المعنيه لسرعة حلها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحرير 241 محضرا تموينيا خلال حملة مكبرة بالمنوفية

حملات موسعة لضبط الأسعار.. تحرير 306 محاضر تموينية خلال يومين في المنوفية

جهاز حماية المستهلك بالشرقية يحرر ٧٤ محضرا ضد الصيدليات والمحال المخالفة

لبيعها سوق سوداء.. ضبط 104 آلاف و500 علبة سجائر بالمنوفية

تحرير 184 محضرا تموينيا وسحب 603 رخص قيادة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالمنوفية

تحرير 48 قضية ومخالفة تموينية وصحية لمخابز ومحلات بالدقهلية

ترشيحاتنا

شاهد.. اللحظات الأولى لانهيار سد في اليمن نتيجة الأمطار الغزيرة

%90 لكليات الطب.. هل تلقي أزمة كورونا بتداعياتها على التنسيق الجامعي؟

شاهد.. السيارات التالفة في حادث حمو بيكا بمارينا

وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على هذا الرابط قبل الثانية ظهرا

ضعي الليمون في الميكروويف لدقائق لسبب سيدهشك

رخصة القيادة.. الرسوم والمستندات المطلوبة لاستخراجها من المرور في نفس اليوم

AdvertisementS

وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على هذا الرابط قبل الثانية ظهرا

أسرع رابط للحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

التعليم تنتهي من تحميل نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس .. وتتيحها على هذا الرابط بعد قليل

في دقيقة.. أسهل طريقة للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

وزير التعليم : حرمان 85 طالبا من دخول امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين وإحالتهم للنيابة العامة بسبب الغش

بدء تحميل نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع التعليم لإعلانها عبر هذا الرابط

%90 لكليات الطب.. هل تلقي أزمة كورونا بتداعياتها على التنسيق الجامعي؟

الوزارة تهدد.. إلغاء بطاقة التموين لتلك الفئات

وزير التعليم: أهنئ الأسر المصرية على ما حققه طلاب الثانوية العامة من نجاح وتفوق هذا العام

ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة لعام 2020

بسبب كليات الهندسة.. بيان عاجل لوزير التعليم العالي بشأن تنسيق القبول بالجامعات الخاصة

منظمة الصحة العالمية تنتهي من تحديد التصور الأساسي لنشأة فيروس كورونا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان قصير.. جوهرة تبرز أنوثتها بإطلالة ناعمة من الساحل الشمالي

أزمة كورونا تجمع شمل شقيقتين بعد فراق 53 عاما.. ما القصة؟

بزى عسكري منمق.. شاهد إطلالات الجنود العمانيين قبل نحو 40 عاما