حماية المستهلك بالشرقية.. ضبط 35 طن سلع متنوعة و5 آلاف جوانتى طبى و810 كمامات واقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على ضرورة إستمرار شن الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز لحماية حقوق المواطنين الإستهلاكية ضد الممارسات الإحتكارية و جشع التجار والتصدى لكافة صورالغش التجارى وإستغلال ظروف مكافحة إنتشار كورونا المستجد.





وأوضح المحافظ، أنه يتابع يوميًا مع وكيلة وزارة التموين بالشرقية توافر السلع الأساسية أمام المواطنين من خلال مراقبة الأسواق ومواجهة إحتكار السلع الغذائية والتموينيه من بعض التجار ورفعهم الأسعار وضبط السلع مجهولة المصدر حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وضمانا لوصول الدعم لمستحقيه.





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وأشار المحافظ الي إستمرار التعاون بين الجهات التنفيذية والرقابية (جهاز حماية المستهلك - مباحث التموين – مديرية الطب البيطرى – مديرية الشئون الصحة - مديرية التموين) لتكثيف الحملات المستمرة على كافة الأنشطة التجارية " المخابز والمحال التجارية وأسواق الخضار والفاكهة ومحلات الجزارة وبيع اللحوم والدواجن ومنافذ بيع السلع الغذائية ومحلات البقالة" للتأكد من إلتزام التجار والموردين بأحكام القانون وإنتظام حركة البيع والشراء وعدم التلاعب فى الأسعار المعلنة وتوافر كافة المنتجات والسلع بكميات تكفى المتطلبات الشرائية للمواطنين.





ومن جانبه، أوضح اللواء عمر كامل الحوام رئيس جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية أن الجهاز قد شن حملات مكبرة على الأنشطة التجارية المتنوعة والمخابز والصيدليات والمحال التجارية خلال شهر يوليه الماضى بنطاق المحافظة وأسفرت تلك الحملات عن تحرير ٢٧٥ محضرًا بياناتها كالأتى : -

تحرير محاضر ضد اصحاب محلات جزارة وثلاجه لحوم مجمده ومصنع لتصنيع اللحوم ومجزر للدواجن مخالفين وتم ضبط ٦ طن و٧٧٦ كيلو منها لحوم ودواجن مجمده مجهولة المصدر وغير صالحه للاستهلاك الادمى ولحوم مذبوحه خارج المجازر الحكومية.





كما تم المرور على ٣٠ محل جزاره للتأكد من التزام اصحابها بالإشتراطات الصحية والقانونية وتم التحفظ على ٦ طن ونصف دقيق وتحرير ٨٨ محضر ضد مخابز بلدية مخالفة منها مخابز يقوم اصحابها بالتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم واعاده بيعه بالسوق السوداء وقيام صاحب مخبز شامى باستخدام دقيق مجهول المصدر كما تم ضبط مخابز بلدية مخالفه لعدم نظافه ادوات العجين وعدم الالتزام بالمواصفات القياسيه وعدم حيازه شهاده صحيه وانتاج خبز ناقص وزن .





كما تم تحرير ٣ محاضر ضد مديرى مبيعات بمخزن شركة السجائر لتصرفهم فى ٢٨٨٣٦٠٠ علبه سجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمي وتحرير ١٤ محضر ضد اصحاب محال تجاريه ومصانع لحيازه سلع مجهوله المصدر باجمالى ٢٢طن و٣٤٥ كيلو سلع متنوعة وتحرير ٤٩ محضر ضد تجار لعدم الاعلان عن اسعار المنتجات المعروضه للبيع امام المواطنين.





كما تم تحرير ٤٦ محضر لعدم حمل شهاده صحية و٣٥ محضر ضد بعض اصحاب المحال لبيعهم سجائر بسعر اعلى من السعر الرسمى وتحرير ٢ محضر ضد ٢ من اصحاب المحال المخصصه لبيع المستلزمات الطبيه.





كما استقبل فرع حماية المستهلك ٤٥٠ شكوى خلال شهر يوليه تم حل ٣٦٠ شكوى وجارى حل الباقى بالتنسيق مع الجهات المعنيه لسرعة حلها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.