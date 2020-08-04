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رياضة

متفوقا على رونالدو.. ديبالا يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 04:26 م
ديبالا وكريستيانو
ديبالا وكريستيانو رونالدو
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محمد السعيد
توج النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي بجائزة أفضل لاعب في الإيطالي موسم 2019 - 2020.

وذكر الموقع الرسمي للدوري الإيطالي أن باولو ديبالا حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي بعد منافسة مع زميله كريتسيانو رونالدو.

وأضاف الموقع، أن تشيزيني لاعب يوفنتوس توج بجائزة أفضل مدافع، وأليخاندور جوميز لاعب أتلانتا بجائزة أفضل لاعب وسط، وتشيرو إيموبيلي نجم لاتسيو بجائزة أفضل مهاجم، فيما حصل ديان كولوسيفسكي لاعب بارما على جائزة أفضل لاعب شاب.

وشارك ديبالا مع يوفينتوس في 33 مباراة في مسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم، سجل خلالهما 11 هدفا وصنع 6 آخرين.
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