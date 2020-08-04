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رئيس وزراء لبنان: ما حدث في بيروت لن يمر بدون حساب

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 09:20 م
حسان دياب
حسان دياب
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هاني حسين
علق حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني، على حادث الانفجار الضخم في مرفأ بيروت.


وقال: "ما حدث في بيروت لن يمر دون حساب"، حسبما أفادت اكسترا نيوز في نبأ عاجل".


وهز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، بعد وقوع حريق وتفجير في مرفأ بيروت، أدى إلى إصابة المئات من الأشخاص.


وأفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، نقلا عن مراسلتها في العاصمة اللبنانية، بوقوع انفجارين متتاليين داخل مرفأ بيروت، ما أسفر عن إصابة مئات الأشخاص.


وذكرت معلومات أولية أن انفجارا ضخما وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت مقر إقامة سعد الحريري رئيس الحكومة السابق، حيث سمعت أصداؤه في العاصمة".
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