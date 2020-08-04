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برلمان

بسبب انفجار بيروت.. اتصالات مواسعة لعمرو موسى بمجموعة من السياسيين اللبنانيين

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 09:57 م
عمرو موسى
عمرو موسى
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يوسف سامح
أجرى عمرو موسى الأمين السابق لجامعة الدول العربية، عددًا من الاتصالات مساء اليوم بعدد من السياسيين وقادة التيارات السياسية اللبنانية؛ للاطمئنان على الأوضاع في لبنان عقب الانفجار الكبير الذي شهده مرفأ بيروت بعد ظهر اليوم. 

واتصل عمرو موسى بالرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني وبالرئيس سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني السابق والرئيس أمين الجميل رئيس الجمهورية اللبنانية الأسبق والرئيس فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق ووليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني. 

أكد عمرو موسى خلال اتصالاته عن خالص عزائه في الضحايا مثله مثل كل المصريين لأشقائهم اللبنانيين الذين يواجهون أزمة كبرى وأتى هذا الانفجار ليضيف إلى آلام وهموم اللبنانيين. كما عبر موسى عن خالص تمنياته بالشفاء لكل المصابين والمتضررين من هذا الانفجار.

ياتى ذلك بعد أن عبر رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، عن عميق أسفه وحزنه لانفجار بيروت المروع.


وقال دياب، في مؤتمر صحفي مذاع عبر شاشة «اكسترا نيوز»، مساء اليوم الثلاثاء، إن ما حدث ببيروت لن يمر دون حساب، موجها حديثه للشعب اللبناني، قائلا :"أعد الشعب اللبناني أن هذه الكارثة لن تمر بدون محاسبة المسئول عنها، ونمر بكارثة وسنتعامل معها بكل مسئولية. 


وأطلق رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، نداء عاجلا لكل الدول الشقيقة للوقوف بجوار لبنان في هذه الكارثة الكبيرة التي يتعرض لها.


ووجه رئيس الوزراء اللبناني، حديثه للشعب اللبناني، قائلا :"نحن في مصيبة".


وناشد الشعب اللبناني بأن يتحدوا اليوم من أجل الشهداء والجرحى في هذه الكارثة الكبيرة.
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