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رياضة

مجدي عبدالغني: الدوري يواجه أزمة عنيفة بسبب مشاركات الأهلي والزمالك وبيراميدز في أفريقيا

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 12:02 ص
مجدى عبدالغنى
مجدى عبدالغنى
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حسام الحارتي
أكد مجدي عبدالغني، نجم مصر والأهلي السابق، أن جدول مباريات الدوري سيواجه أزمة بسبب مشاركات الأندية المصرية فى البطولات الأفريقية خلال الفترة المقبلة.


وقال مجدي  عبدالغني فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "من الصعب استكمال بطولة الدوري بهذا الشكل، واتحاد الكرة لم يضع مواعيد المباريات كاملة وهذا يثير الشكوك حول استكمال البطولة ".




وأضاف: "سيكون على اتحاد الكرة أن يؤجل مباريات للأهلي والزمالك وبيراميدز بسبب مشاركتهم فى البطولات الأفريقية وهذا سوف يسبب أزمة فى جدول الدوري".


ويستأنف الدوري المصري من جديد يوم 6 أغسطس المقبل عقب توقفه خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

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