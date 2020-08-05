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رياضة

الأهلي: ننتظر الموافقة لمواجهة الوداد باستاد القاهرة.. ونأمل في تواجد الجماهير

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 12:23 ص
لاعبو الاهلي
لاعبو الاهلي
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حسام الحارتي
قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أنه تم اختيار الثالث من أكتوبر القادم لمواجهة الوداد المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وأضاف محمد مرجان في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس "، أن النادي الأهلي قرر مواجهة الوداد باستاد القاهرة الدولي. مشيرا إلى انتظار المسئولين بالموافقة على خوض المباريات .


وتابع:" نأمل في السماح لحضور جماهير الأهلي أمام الوداد مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا .


وواصل: "نتمنى حضور الجماهير، الأوضاع في تحسن بالنسبة لفيروس كورونا، والأمور ستظهر الفترة المقبلة".


وعن الترتيبات لمباراة الذهاب قال: "سمير عدلي يقوم بدوره على أكمل وجه، وقبل المباراة بوقت مناسب سيسافر المغرب بصحبة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لترتيب أوضاع البعثة.
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