ادعوا للبنان.. ياسمين صبري تتضامن مع بيروت

نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام من خلال خاصية الاستورى.





وظهر في الصورة دولة لبنان وهى تتضامن معها بعد التفجيرات.





وكتبت على الصورة: "ادعو للبنان".

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وتسبب انفجار بيروت، الثلاثاء، في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.





وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى سقوط عددٍ من الجرحى".





وقال مراسل"فرانس 24" شربل عبود إن الصوت سمع في مناطق تبعد نحو أربعين إلى خمسين كيلومترا من العاصمة.





وأفاد المراسل أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن حريق شب في أحد مستودعات العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، ويبدو أنه كان يحتوي كمية كبيرة من المفرقعات.





ووردت أنباء عن وقوع عدد كبير من الجرحى إلى جانب أضرار مادية كبيرة في السيارات والمركبات والمباني المحيطة بمنطقة الميناء.