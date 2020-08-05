19 جنيها ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم.. تفاصيل

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال منتصف تعاملات اليوم الاربعاء 5-8-2020. بنحو 19 جنيها ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 915 جنيهًا، بعد ان كان يسجل 896 جنيهًا ، لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.





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