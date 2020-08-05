19 جنيها ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم.. تفاصيل

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال منتصف تعاملات اليوم الاربعاء 5-8-2020. بنحو 19 جنيها ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 915 جنيهًا، بعد ان كان يسجل 896 جنيهًا ، لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.
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ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء
أسعار الذهب في مصر
وجاء متوسط سعر باقى الأنواع في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1045 جنيها
كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 9150 جنيها
وسجل عيار 18 نحو 784جنيها
الجنية الذهب 7320 جنيها
السعر العالمي 2041