محامي منار سامى فتاة التيك توك : جاري إنهاء أوراق إخلاء سبيلها

أكد المحامي هاني بسيوني المستشار القانوني للجنة الدفاع عن "منار " والمعروفة إعلاميا بفتاة "التيك توك "أن المحامي العام العام لنيابات غرب طنطا الكلية المستشار ياسين زغلول أصدر قرارا بإخلاء سبيل فتاة «التيك توك» منار سامى بعد تسديد مبلغ الكفالة 20 ألف جنيه.

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وجاء ذلك تنفيذا للحكم الصادر بحقها في القضية رقم 595 لسنة 2020 جنح اقتصادية بالحبس 3 سنوات وكفالة و20 ألفا لإيقاف تنفيذ العقوبة و300 ألف حنيه غرامة، وإلزامها بالمصاريف الجنائية بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب.





كما بين محامي الدفاع أنه سيتم سيتم إخلاء سبيل موكلته من مركز شرطة كفر شكر اليوم بمجرد وصول خطاب إخلاء السبيل من المحام العام الأول بطنطا .

وأشار أنه لم يتم إخلاء سبيلها من قبل نظرا لانتهاء وقت العمل الرسمي بنيابة طنطا وتم استمرار حبسها نظرا لإجازة عيد الأضحى المبارك.

كما حددت محكمة جنح كفر شكر جلسة 28 سبتمبر المقبل، كأولى جلسات لمحاكمة منار سامى في قضية جديدة بخيانة الأمانة في مبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه نظير تعاملات مالية ..