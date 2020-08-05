أردوغان وسياسة القهر.. مطالبات أوروبية بمنع تركيا من استخدام العنف مع المعتقلين

دعا خبراء حقوقيون في مجلس أوروبا، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إلى وقف العنف ضد المعتقلين.





وذكرت لجنة منع التعذيب التابعة لمجلس أوروبا، أنها تلقت خلال زيارة إلى تركيا عام 2019، عددا كبيرا من التقارير عن عنف الشرطة من قبل عدد من الرجال والنساء والأطفال الذين تم احتجازهم مؤخرا.





وأكد الخبراء رفضهم لعمليات التعذيب الممنهجة داخل السجون التركية، لافتين إلى أن كانت بحاجة إلى الاستماع إلى رسالة واضحة وحازمة من النظام التركي بوقف هذا العنف وعدم التسامح معه.



