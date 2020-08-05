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أصل الحكاية

يستحوذ على 70% من تجارة البلاد.. 10 معلومات عن مرفأ بيروت شريان الحياة لـ لبنان

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 06:51 م
انفجار مرفأ بيروت
انفجار مرفأ بيروت
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عبدالله قدري
تعرض مرفأ بيروت أمس الثلاثاء، لانفجار ضخم أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 100 قتيل وآلاف الجرحى، في أضحم انفجار شهدته بيروت منذ عقود.

ويعد مرفأ بيروت شريان اقتصادي وحيوي لبيروت، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ أكثر من عام.

وخلال هذه السطور يرصد صدى البلد أهمية مرفأ بيروت الاقتصادية والتجارية للبنانيين:

- افتتح عام 1894 لاستيراد المواد الضرورية والأساسية من دول العالم.

- تمر من خلاله أكثر من 70% من حركة التجارة الواردة والصادرة إلى البلاد.

- موقع المرفأ استراتيجي فهو الرابط بين أسواق أسيا وأفريقيا وأوربا.

- يساعد المرفأ في تقليل مدة الرحلات الملاحية نظرا لموقعه الاستراتيجي.

- يعتبر المرفأ أهم مرافيء بيروت وفي منطقة البحر المتوسط

- أكبر رقم من عدد السفن التي رست في المرفأ كان عام 2009، وبلغت عدد السن في المرفأ نحو 2400 سفينة تجارية.

- حسب الموقع الرسمي لمرفأ بيروت، يعد المرفأ ضمن أفضل 10 مرافئ في البحر الأبيض المتوسط ويعتبر بوابة إلى الشرق الأوسط.

- تم تحويل المرفأ من خلال التمويل الذاتي من مرفأ محلي إلى مرفأ إقليمي ومركز لإعادة الشحن في المنطقة.

- خلال السبعينات من القرن العشرين كان مرفأ بيروت أهم محطة للتجارة الدولية مع الدول العربية المحيطة

- يتكون من 4 أحواض يصل عمقها إلى 24 مترا، أما الحوض الخامس فهو لا زال قيد الإنشاء.
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