محلل سياسي: الحكومة اللبنانية تدرك غضب الشعب وتتخذ خطوات سريعة في سبب الانفجار.. فيديو

أكد المحلل السياسي ، شادي نشابة إن هناك مطالبة جماعية ، من الداخل اللبناني ، لفرض إستقالة جماعية ، لجميع المسؤوليين عن حادث إنفجار لبنان .





وأضاف شادي نشابة ، عبر مداخلة هتفية ، لـ برنامج "الأن" ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن بعض القادة اللبنانين ، متهمين بالتقاعص عن أداء واجبهم في التحقيق السريع ، عن وجود تلك المواد المتفجرة .





وأشار "نشابة " ، إلى أن هناك قرار بالمحاسبة السريعة ، لأن الحكومة اللبنانية تدرك الغضب الشعب اللبناني ، وهو مايظهر من خلال التسريع في المحاسبة ، لكل من تسبب في حدوث الإنفجار .



