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توك شو

محلل سياسي: الحكومة اللبنانية تدرك غضب الشعب وتتخذ خطوات سريعة في سبب الانفجار.. فيديو

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 07:04 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
أكد المحلل السياسي ، شادي نشابة إن هناك مطالبة جماعية ، من الداخل اللبناني ، لفرض إستقالة جماعية ، لجميع المسؤوليين عن حادث إنفجار لبنان .

وأضاف شادي نشابة ، عبر مداخلة هتفية ، لـ برنامج "الأن" ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن بعض القادة اللبنانين ، متهمين بالتقاعص عن أداء واجبهم في التحقيق السريع ، عن وجود تلك المواد المتفجرة .

وأشار "نشابة " ، إلى أن هناك قرار بالمحاسبة السريعة ، لأن الحكومة اللبنانية تدرك الغضب الشعب اللبناني ، وهو مايظهر من خلال التسريع في المحاسبة ، لكل من تسبب في حدوث الإنفجار .

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