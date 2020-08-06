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مرأة

بعد العيد.. رجيم سريع لحرق الدهون بأقل مجهود

الخميس 06/أغسطس/2020 - 02:02 ص
حرق الدهون
حرق الدهون
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لمياء الياسين

هل أنت ممن لم يقدروا على السيطرة على شهيتهم فى عيد الأضحى يمكنك إنقاص الوزن و نسف الكرش بكل سهولة من خلال إتباع خطة الرجيم التالى لمدة 10 أيام إليك طريقة تطبيقه يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.

الإفطار ..

كوب عصير برتقال أو شاى باللبن لبن خالى الدسم  أو نسكافيه خالى الدسم
+
بيضة مسلوقة + طبق سلطة + ربع رغيف سن

أو
3 ملاعق فول بالليمون + طبق سلطة + ربع رغيف سن

الغداء ..
شريحتان لحم مشوى + طبق سلطة خضراء + 3 ملاعق أرز بنى
أو
ربع فرخة مشوية +طبق سلطة خضراء +3 ملاعق مكرونة مسلوقة
سناك بعد 4 ساعات ..
ثمرة فاكهة
أو
طبق شوفان بالعسل

بعدالغداء ..
كوب قرفة بالجنزبيل أو كوب من المريمارية وبذور الكتان
قبل العشاء ..2 كوب ماء
كوب زبادى لايت أو  جبن قريش + توست سن

بعد العشاء ..
ثمرة فاكهة
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