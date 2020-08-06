الدورى المصرى ينتهى من فترة العزل.. اليوم عودة الإثارة والتشويق من جديد

تعود مسابقة الدوري المصري للحياة من جديد، بعد توقفها لأكثر من 4 أشهر نتيجة تفشى فيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الأحترازية لحماية جميع أفراد المنظومة الرياضية.





وأعلنت اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى، جدول المسابقة، والتى تقرر إستئنافها بالمباريات المؤجلة أولًا للفرق، ثم إستكمال الجولات الأخرى.





ويفتتح فريق الزمالك بطولة الدورى بعد الإستئناف، بمباراته أمام فريق المصرى اليوم الخميس، على ستاد الجيش ببرج العرب، فى مباراة مؤجلة من الجولة الـ 14، وتنطلق فى تمام الثامنة مسًاء.





ثم يلتقى الأهلى مع فريق إنبى، يوم الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، فى لقاء مؤجل من الجولة الـ15، وتنطلق المباراة فى تمام الثامنة مسًاء.





ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، كل المعلومات الخاصة بمسابقة الدورى المصرى للموسم الجارى، على النحو التالى:-





1- متى كانت أخر مباراة فى الدورى قبل توقفه؟





توقفت مسابقة الدورى بمنتصف شهر مارس الماضى بسبب انتشار فيروس كورونا، بقرار من رئاسة الوزراء، حتى يتم السيطرة على الموقف.





أقيمت 3 مباريات بالدورى قبل توقفه، كانت بتاريخ 11 مارس، وجمعت بين الأهلى وسموحة، وبيراميدز وإنبى، وطنطا ووادى دجلة، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر.





2- تاريخ أول مباراة بمسابقة الدورى للموسم الجارى





انطلقت بطولة الدورى المصرى للموسم الجارى، بتاريخ 21 سبتمبر 2019، بمباراة جمعت بين فريق المقاولون العرب وطلائع الجيش، وانتهت بفوز ذئاب الجبل بهدف دون رد.





3- كم استمرت مدة توقف مسابقة الدورى المصرى؟





بلغت مدة توقف مسابقة الدورى المصرى للموسم الجارى، 147 يومًا، منذ 12 مارس الماضى، وحتى تاريخ اليوم السادس من أغسطس، والتى تستأنف فيه البطولة، بما يوازى توقف الدورى لأربع أشهر ونصف تقريبًا.





4- ما هى الشروط والضوابط الإحترازية التى أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة لعودة الدورى؟





1 – رفع الوعي بين اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية وجميع العاملين بالمنظومة.





2- القواعد الخاصة بالعاملين بالملاعب والاستادات.





3- التباعد الجسدي لكل عناصر منظومة كرة القدم للحد من انتشار وانتقال العدوي.





4- التوعية بالتدابير الاحترازية لمكافحة العدوي الخاصة بعمال النظافة.





5 – الترصد الطبي من خلال المراقب الطبي واللجنة المختصة بالاتحاد.





6- الخطوات المتبعة في حالة الاشتباه وطرق نقل الحالة والتعامل معها وفقًا لاشتراطات وزارة الصحة والسكان.





7- التخلص الامن من المخلفات مع مراعاة التدابير الإحترازية والوقائية.