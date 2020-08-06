الدورى المصرى ينتهى من فترة العزل.. اليوم عودة الإثارة والتشويق من جديد

تعود مسابقة الدوري المصري للحياة من جديد، بعد توقفها لأكثر من 4 أشهر نتيجة تفشى فيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الأحترازية لحماية جميع أفراد المنظومة الرياضية.
وأعلنت اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى، جدول المسابقة، والتى تقرر إستئنافها بالمباريات المؤجلة أولًا للفرق، ثم إستكمال الجولات الأخرى.
ويفتتح فريق الزمالك بطولة الدورى بعد الإستئناف، بمباراته أمام فريق المصرى اليوم الخميس، على ستاد الجيش ببرج العرب، فى مباراة مؤجلة من الجولة الـ 14، وتنطلق فى تمام الثامنة مسًاء.
ثم يلتقى الأهلى مع فريق إنبى، يوم الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، فى لقاء مؤجل من الجولة الـ15، وتنطلق المباراة فى تمام الثامنة مسًاء.
ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، كل المعلومات الخاصة بمسابقة الدورى المصرى للموسم الجارى، على النحو التالى:-
1- متى كانت أخر مباراة فى الدورى قبل توقفه؟
توقفت مسابقة الدورى بمنتصف شهر مارس الماضى بسبب انتشار فيروس كورونا، بقرار من رئاسة الوزراء، حتى يتم السيطرة على الموقف.
أقيمت 3 مباريات بالدورى قبل توقفه، كانت بتاريخ 11 مارس، وجمعت بين الأهلى وسموحة، وبيراميدز وإنبى، وطنطا ووادى دجلة، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر.
2- تاريخ أول مباراة بمسابقة الدورى للموسم الجارى
انطلقت بطولة الدورى المصرى للموسم الجارى، بتاريخ 21 سبتمبر 2019، بمباراة جمعت بين فريق المقاولون العرب وطلائع الجيش، وانتهت بفوز ذئاب الجبل بهدف دون رد.
3- كم استمرت مدة توقف مسابقة الدورى المصرى؟
بلغت مدة توقف مسابقة الدورى المصرى للموسم الجارى، 147 يومًا، منذ 12 مارس الماضى، وحتى تاريخ اليوم السادس من أغسطس، والتى تستأنف فيه البطولة، بما يوازى توقف الدورى لأربع أشهر ونصف تقريبًا.
4- ما هى الشروط والضوابط الإحترازية التى أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة لعودة الدورى؟
1 – رفع الوعي بين اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية وجميع العاملين بالمنظومة.
2- القواعد الخاصة بالعاملين بالملاعب والاستادات.
3- التباعد الجسدي لكل عناصر منظومة كرة القدم للحد من انتشار وانتقال العدوي.
4- التوعية بالتدابير الاحترازية لمكافحة العدوي الخاصة بعمال النظافة.
5 – الترصد الطبي من خلال المراقب الطبي واللجنة المختصة بالاتحاد.
6- الخطوات المتبعة في حالة الاشتباه وطرق نقل الحالة والتعامل معها وفقًا لاشتراطات وزارة الصحة والسكان.
7- التخلص الامن من المخلفات مع مراعاة التدابير الإحترازية والوقائية.