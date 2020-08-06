AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

كيا تكشف عن الموديل الجديد «ستونيك 2021» ..فيديو

الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:28 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
كشفت كيا ستونيك عن تحديثات منتصف العمر لموديلها 2021 ، مع العلم أن تلك السيارة الكروس أوفر الصغيرة حققت نجاحا كبيرا؛ خاصة في أوروبا مع وصول المبيعات إلى 150.000 نسخة منذ بدء إنتاجها في 2017.

وسنجد من أهم التحديثات التي حصلت عليها ستونيك هي محرك هجين خفيف جديد يجمع بين محرك بنزين تيربو 1.0 لتر ونظام كهربائي 48 فولت بمستويين من القوة 100 و120 حصانا، وعزم دوران 200 نوتين، إضافةً إلى ناقل حركة مزدوج 7 سرعات أو يدوي 6 سرعات.

اقرأ أيضا



كما حصلت كيا ستونيك 2021 على شاشة لمسية 8 إنش أكبر حجما بشكل قياسي ونظام ملاحة بالأقمار الصناعية وبلوتوث وتطبيقات أبل كاربلاي واندرويد أوتو ونظام التعرف الصوتي بالإضافة إلى لوحة عدادات رقمية 4.2 إنش وهي أعلى جودة.

أما بالنسبة للتصميم الخارجي فقد ظلت المصابيح الخارجية الامامية LED مع إضافة بعض الألوان وستنطلق كيا ستونيك 2021 في الأسواق نهاية العام الجاري، ولم يتم تحديد سعرها حتى الآن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منهاهيونداي سانتا .. أفضل سيارات كروس أوفر 2020

الكشف عن أودي Q5 2021 رسميا .. فيديو وصور

رسميا كيا تطرح kia k5 الجديدة كليا.. فيديو وصور

رسميا .. إم جي تكشف عن موديل ZS 2021 .. صور

تعرف على نيسان ماجنيت الاختبارية.. فيديو وصور

أرخص سيارة اقتصادية في السعودية

ترشيحاتنا

بفستان لافت.. شقيقة هنا الزاهد تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

للمرة الأولى.. فيسبوك يحذف منشورا لـ ترامب بسبب كورونا

هل يتغيير القضاء والقدر بالدعاء.. علي جمعة يجيب

قبل ما تشتري.. مميزات وعيوب سيارات فيات

عمري ما كنت اتخيل.. محمد عادل إمام يحتفل بمولودته الثانية

ادعولي أنا مش مريض كورونا.. خالد الغندور يبرر غيابه عن قناة الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. شيماء سيف تتحدى وزنها بإطلالات مبهجة وأنيقة

فاجعة.. مصاب كورونا يخرج من المستشفى ليجد الفيروس قضى على عائلته بأكملها

تحمل اسم المدرسة.. فرض الكمامات كجزء أساسي من الزي المدرسي في بريطانيا