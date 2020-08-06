كيا تكشف عن الموديل الجديد «ستونيك 2021» ..فيديو

كشفت كيا ستونيك عن تحديثات منتصف العمر لموديلها 2021 ، مع العلم أن تلك السيارة الكروس أوفر الصغيرة حققت نجاحا كبيرا؛ خاصة في أوروبا مع وصول المبيعات إلى 150.000 نسخة منذ بدء إنتاجها في 2017.





وسنجد من أهم التحديثات التي حصلت عليها ستونيك هي محرك هجين خفيف جديد يجمع بين محرك بنزين تيربو 1.0 لتر ونظام كهربائي 48 فولت بمستويين من القوة 100 و120 حصانا، وعزم دوران 200 نوتين، إضافةً إلى ناقل حركة مزدوج 7 سرعات أو يدوي 6 سرعات.





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كما حصلت كيا ستونيك 2021 على شاشة لمسية 8 إنش أكبر حجما بشكل قياسي ونظام ملاحة بالأقمار الصناعية وبلوتوث وتطبيقات أبل كاربلاي واندرويد أوتو ونظام التعرف الصوتي بالإضافة إلى لوحة عدادات رقمية 4.2 إنش وهي أعلى جودة.



