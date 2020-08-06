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رياضة

عودة الدوري المصري.. أرقام وإحصائيات قبل مباراة الزمالك والمصري

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:40 ص
الزمالك والمصري
الزمالك والمصري
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محمد سمير

بعد توقف دام لـ 4 أشهر، بسبب وباء كورونا، يعود اليوم الدوري المصري من جديد، بلقاء دائمًا ما يتسم بالمتعة والإثارة بين، الزمالك والمصري في تمام الساعة الـ 8 من مساء اليوم.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم كل ما تود معرفته عن المقارنات واحصائيات بين موقف الفريقين، في الدوري قبل انطلاقه مجددًا اليوم.


موقف الفريقين في الدوري:

يتساوى في عدد اللقاءات الملعوبة كل من الزمالك والمصري بخوض كل فريق 16 لقاء، قبل توقف الدوري.

وحقق الزمالك 9 انتصارات، و4 تعادلات فيما تعرض الى 3 هزائم، ليحتل المركز الـ 4 برصيد 31، ويتبقى له لقاءان مؤجلان.

على الجانب الآخر فقد حقق المصري 5 انتصارات ومثلهم من التعادل، فيما تعرض الى 6 هزائم ليقع في منتصف الجدول تحديدًا المركز الـ 10 برصيد 20 نقطة، ويتبقى له ايضًا لقاءان مؤجلان.


الحالة الهجومية للفريقين:

وتعد الحالة الهجومية للفريقين، من حيث احراز الفرق للأهداف قبل توقف الدوري متقاربة فيما بشكلٍ كبير.

 فقد أحرز الزمالك، 22 هدفًا ويحتل صدارة هدافي الزمالك حتى الآن، كلًا من أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد برصيد 5 أهداف لكل منهما، ويأتي خلفهم محمود علاء برصيد 4 أهداف لكل منهم.

فيما أحرز المصري 19 هدفاً، ويحتل صدارة هدافي نادي المصري هذا الموسم كلًا من احمد ياسر ريان، وسعيدو سيمبوري مناصفًا، برصيد 4 أهداف لكل منهما.

الحالة الدفاعية للفريقين:

الزمالك: فقد سكن شباك الزمالك، 13 هدفًا في 16 لقاءً، بواقع 0.8 هدف كل لقاء، فيما استطاع الحفاظ على نظافة شباكة في 8 مباريات.

المصري: يعاني المصري من وجود الضعف الدفاع، هذا الموسم، فقد سكن مرماه حتى الآن 18 هدفًا بواقع 1.1 هدف يسكن مرماه في كل لقاء، واستطاع ان يحافظ على نظافة شباكه في 3 لقاءات فقط.

احتياج الفريقين للفوز :

لا شك أن الفريقين يحتاج كل منهما للفوز في هذا اللقاء لتعديل كفة مركز الفريق في جدول الدوري العام.

الزمالك: يدخل الزمالك هذا اللقاء وعينه على الفوز، وفي حالة تحقيق الزمالك الفوز اليوم يصعد مباشرة الى المركز الثاني، ويتبقى له لقاء مؤجل آخر.

المصري: في حالة تحقيق المصري الفوز بالثلاث نقاط، يصعد الى المركز ال9 متساويًا مع الانتاج الحربي صاحب المركز الثامن في النقاط.

 

ويقام لقاء الزمالك والمصري اليوم، في تمام ال8 مساءًا على استاد برج العرب، ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ 14 من الدوري العام.

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