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محافظات

لا مكان للمتقاعسين.. محافظ الجيزة ينذر الموظفين المتكاسلين عن خدمة المواطنين

الخميس 06/أغسطس/2020 - 01:33 م
جولة محافظ الجيزة
جولة محافظ الجيزة في المركز التكنولوجي
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محمد الصاحى
أجرى اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، جولة تفقدية داخل المركز التكنولوجى بحى بولاق الدكرور، والذي يستقبل طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، واحد المراكز التكنولوجية التي خصصتها المحافظة لاستقبال طلبات التصالح.

 ووجه محافظ الجيزة بمجازاه المتكاسلين عن اداء الخدمات للمواطنين والمتقاعسين عن اداء مقتضيات وظيفتهم ونقلهم من محل عملهم واستبدالهم بأخرين اكفاء بما يضمن تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين .

وفى نفس الاطار حرص المحافظ على متابعه منظومه العمل داخل المراكز التكنولوجية بأحياء العمرانية وبولاق الدكرور لمتابعه إستقبال المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء وللتأكد من إنتظام سير العمل وتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل إنتهاء المدة المحددة .

كما فاجأ راشد لجان البت في طلبات التصالح بأحياء العمرانية وبولاق الدكرور للوقوف علي إنتظام إنعقادها دوريًا موجهًا بالإسراع في معدلات الإنجاز مع العمل على تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لخدمة المواطنين الراغبين في التصالح .
لا مكان للمتقاعسين.. محافظ الجيزة ينذر الموظفين المتكاسلين عن خدمة المواطنين
لا مكان للمتقاعسين.. محافظ الجيزة ينذر الموظفين المتكاسلين عن خدمة المواطنين
لا مكان للمتقاعسين.. محافظ الجيزة ينذر الموظفين المتكاسلين عن خدمة المواطنين
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