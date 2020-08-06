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محافظات

لاستقبال الناخبين.. نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد المقرات الانتخابية بالداخلة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 05:50 م
نائب محافظ الوادي
نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد المقرات الانتخابية بالداخله
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منصور ابوالعلمين
تفقدت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، عددا من المرافق الخدمية منها إنشاء المعهد الفني الصحي وامتحانات الدبلومات الفنية وتجهيز المقرات الانتخابية بالداخلة.

وتضمنت الجولة، زيارة مقار اللجان الانتخابية بمركز الداخلة وذلك للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الناخبين بانتخابات مجلس الشورى والتي تجري في ١١ و١٢ أغسطس الجاري.

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وشددت حنان، على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، بمراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم، ورفع كفاءة الإنارة ودورات المياه بأماكن مبيت عناصر التأمين والمشرفين، وتوفير مظلات ومقاعد خارج مقار اللجان للتيسير على المواطنين في عملية التصويت.

كما تفقدت نائب محافظ الوادي الجديد، يرافقها الدكتور نبيل حنفي، رئيس مركز الداخلة والدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، موقع المعهد الفني الصحي الجاري إنشاؤه بمقر مستشفى الصدر القديمة بمدينة موط بعد رفع كفاءتها.

ووجهت حنان، بسرعة تسليم الموقع للبدء في أعمال رفع الكفاءة التي تتم بتكلفة تقدر ب ١.٨ مليون جنيه لإنشاء المعهد، والذي يضم ٣ تخصصات (فني معمل -مراقب صحي -فني إحصاء) على أن تستكمل باقي التخصصات وفقًا لاحتياجات قطاع الصحة بالمحافظة.

كما أشارت، إلى دراسة إضافة تخصص لتأهيل متخصصين في السياحة العلاجية لخدمة توجهات المحافظة بتشجيع ودعم هذا النوع من السياحة الذي تتميز به المحافظة.

كما تفقدت نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، سير امتحانات الدبلومات الفنية بعدد من لجان مدينة الداخلة؛ للتأكد من انتظام سير الامتحانات دون معوقات مع اتخاذ كافة التدابير للوقاية من فيروس كورونا.

وأكدت حنان، أنه جرى الاطمئنان على توافر كافة المستلزمات الوقائية للطلاب، والتزامهم بارتداء الكمامات الطبية، وتوقيع الكشف الطبي عليهم بالكاشف الحراري وتعقيمهم من خلال بوابات التعقيم التي تم توفيرها بمدخل كل لجنة، والوقوف في مسافات متباعدة بينهم، وتم التشديد على ضرورة منع أي تزاحم للطلاب خارج اللجان وقيام مديرية الصحة بالإشراف اليومي على تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل منضبط.

وقالت حنان، في بيان صحفي، إنه يجري تأمين وتحقيق الانضباط خارج اللجان، بجانب تأمين نقل الأسئلة وكراسات الإجابة ومنع التجمعات خارج اللجان لضمان عدم انتشار فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، تفقدت مجدي، مشروع الصوب الزراعية بمدرسة موط الثانوية الزراعية، وأشادت بنتائج المشروع من منتجات الخضر والفاكهة لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة.
لاستقبال الناخبين.. نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد المقرات الانتخابية بالداخلة
لاستقبال الناخبين.. نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد المقرات الانتخابية بالداخلة
لاستقبال الناخبين.. نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد المقرات الانتخابية بالداخلة
لاستقبال الناخبين.. نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد المقرات الانتخابية بالداخلة
لاستقبال الناخبين.. نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد المقرات الانتخابية بالداخلة
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