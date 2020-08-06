AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مصر تشكل مجموعة عمل وزارية لبحث «الاحتياجات اللبنانية»

الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:15 م
وزير الاعلام
وزير الاعلام
Advertisements
محمود مطاوع
قال أسامة هيكل، وزير الدولة لشؤون الإعلام، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بتشكيل مجموعة عمل وزارية لبحث الاحتياجات الإنسانية للأشقاء في لبنان للعمل على تلبيتها في ظل هذه الظروف العصيبة.

وأضاف أن مجلس الوزراء استمع لشرح من الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عن محتويات أولى الطائرات المصرية التي وصلت محملة بالمساعدات للبنان في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد.

وأضاف هيكل في تصريحات صحفية عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم بمدينة العلمين الجديدة، أن «القائد العام» قدم شرحا أيضا المجلس حول التنسيق لإرسال طائرات أخرى إلى لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أحاطت المجلس بالاحتياجات الطبية للجانب اللبناني في هذا التوقيت الصعب.

ولفت إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أشار لوجود تنسيق بين جامعتي الإسكندرية وبيروت لإرسال أساتذة جراحة وعظام وحروق للمساعدة في علاج مصابي حادث انفجار بيروت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الوزراء اللبناني يتخذ قرارا عاجلا لدعم الليرة.. إقالة حاكم المصرف غير واردة

وسط الاحتجاجات.. ارتفاع إصابات كورونا في لبنان لـ 1422 حالة

الرئيس اللبناني يلتقي دياب وبري لبحث أزمة الليرة وإقالة حاكم المصرف

حرق وتكسير للمحال التجارية.. احتجاجات تضرب بيروت والعنف سيد الموقف.. فيديو

احتجاجات لبنان مستمرة .. النيران تلتهم جزءا من مبنى وسط بيروت .. فيديو

ملاحقة مسؤول لبناني بسبب الإساءة للحكومة

ترشيحاتنا

ترامب يحدد موعد الحصول على لقاح كورونا

إحالة دعوى مطالبة محمد رمضان بـ25 مليون جنيه تعويضا للطيار الموقوف للخبراء

الأهلي يتسلم الاستاد الخاصة به من شركة استادات الأيام المقبلة

سنقف بجانبه.. ماكرون يطالب بنظام سياسي جديد في لبنان

طريقة عمل التونة.. 3 وصفات مغذية وموفرة

بكاب ونظارة.. محمد صلاح يخطف الأنظار على السوشيال ميديا.. شاهد

AdvertisementS

تركيا تنفجر غضبا وتصدر بيانا بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان

"استئناف طنطا" تؤيد إخلاء سبيل منار سامي فتاة التيك توك

رئيس الوزراء: انخفاض أعداد مصابي ووفيات كورونا ليس مبررا للتخلي عن الإجراءات الاحترازية

لطلاب الثانوية العامة.. 95% للطب البشرى.. 80% كلية الهندسة.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الجامعات الخاصة 2020

أقوى صفعة لأردوغان.. توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.. صور

التفاصيل الكاملة لـ حادث سقوط طائرة خاصة فوق مطار الجونة

إصابة الفنانة نانسى صلاح بـ انفجار بيروت.. صور

بعد تناول بقايا طعام في ثلاجة منزلها.. سيدة تسقط جثة هامدة فجأة لهذا السبب

بينهم 350 طفلاً دون سن الـ 18.. تركيا ترسل 17300 من المرتزقة السوريين إلى ليبيا

استجابة لـ صدى البلد.. مجلس الوزراء يحل مشكلة سيدة الأقصر وابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة

ترامب يحدد موعد الحصول على لقاح كورونا

انهيار منزل مكون من ٤ طوابق بالغربية وأنباء عن سقوط ضحايا ومصابين..شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو جديد لتدمير مكاتب مصمم الأزياء زهير مراد في انفجار بيروت.. شاهد

بعد تناول بقايا طعام في ثلاجة منزلها.. سيدة تسقط جثة هامدة فجأة لهذا السبب

نزلة البرد تساعد المناعة على قتل فيروس كورونا.. اعرف السر