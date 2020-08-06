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أخبار البلد

متى يبدأ تطبيق قرار الحكومة بمنع دخول مصر دون تحليل PCR؟

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:46 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بشأن القادمين إلى مصر من خلال الجو أو البحر أو البر، وأشار إلى أنه سيتم العمل بالقرار من غد الجمعة الموافق ٧/ ٨ / ٢٠٢٠.

وجاء في المادة الأولى بالقرار، يحظر دخول جميع القادمين إلى مصر سواء برا أو بحرا أو جوا دون أن يكون القادم مصحوبا بما يفيد بإجراء تحليل pcr  للكشف عن فيروس كورونا بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من الوصول إلى الأراضي المصرية.

وجاءت المادة الثانية  في القرار أنه يستثني في المادة الأولى من هذا القرار السائحون العرب والأجانب القادمين بخطوط طيران مباشر إلى مطارات شرم الشيخ أو طابا أو الغردقة أو موسى علم أو مطروح.

على أن يحظر على جميع وسائل النقل نقل هؤلاء السائحون برا أو بحرا أو جوا من محافظات جنوب سيناء أو مطروح أو البحر الأحمر إلى باقي المحافظات دون أن يكون راغب التنقل مصحوب بتحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من التنقل.

كما يحظر نقل جميع السائحين العرب والأجانب من مدن الجمهورية  برا او بحرا او جوا الى محافظات جنوب سيناء او مطروح او البحر الأحمر  دون أن يكون راغب التنقل مصحوبا بتحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من التنقل .

وجاءت في المادة الثالثة للقرار بأن يوقع الجزاءات والتدابير المنصوصة عليها في القوانين واللوائح المعينة في هذا الشأن على أي شركة أو منشأة تخالف الضوابط الاحترازية المشار إليهم في المواد السابقة المشار إليه في المادتين السابقتين.

وجاء في المادة الثالثة ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره لحين صدور إشعار آخر.
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