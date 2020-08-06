أخبار الأهلي.. الإصابات تضرب الأحمر.. ورمضان صبحي يثير الرعب.. وعدلي القيعي يرد على مصطفى يونس

قال المهندس عدلى القيعى مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، ردا على تصريحات مصطفى يونس كون محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى ليس من أبناء النادى ولكن من أبناء نادي النصر.

تعرض محمود وحيد، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لكدمة قوية في الوجه أثناء مشاركته في تقسيمة الكرة بختام التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم الخميس.









كشفت مصادر خاصة أن الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي يعيش في أزمة حقيقية بسبب رمضان صبحي.









تعرض أحمد الشيخ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لكدمة قوية في القدم مع نهاية التقسيمة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.







