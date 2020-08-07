AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مفاجأة.. الزمالك يعرض 3 ملايين و600 ألف استرلينى لشراء رمضان صبحى

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 12:40 ص
رمضان صبحي صانع ألعاب
رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
Advertisements
ياسمين تيسير
فجر الإعلامى مهيب عبد الهادى مفاجأة من العيار الثقيل بأن نادى الزمالك  تقدم بعرض رسمى إلى نادى هيدرسفيلد الإنجليزي للحصول على خدمات رمضان صبحى لاعب النادى الإنجليزى المعار إلى النادى الأهلى.

وقال مهيب عبد الهادى خلال برنامجه على قناة mbc masr إن الزمالك تقدم بعرض رسمى قيمته ٣ ملايين و ٦٠٠ ألف جنيه استرلينى ولكنه اشترط على النادى الإنجليزى عدم الإفصاح عن دخول نادى الزمالك فى الصفقة.


كثفت إدارة الأهلي من جهودها للحصول على خدمات رمضان صبحي حيث بدأ  أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق في التواصل مع مسئولي النادي الإنجليزي بشكل جاد وسريع بهدف إنهاء وحسم الصفقة خاصة أن اللاعب لن يستطيع المشاركة مع القلعة الحمراء في الفترة المقبلة بعد قرار هيدرسفيلد برفض لعبه مع الأهلي لانتهاء إعارته رسميًا في 30 يونيو الماضي.

ورفع مسئولو الأهلي العرض إلي 3 ملايين جنيه استرليني للحصول على خدمات رمضان صبحي ومن الممكن أن يزيد إلي 3.5 حال تعنت رئيس نادي هيدرسفليد الذي يقود التفاوض بنفسه، ورغم الضغط الشديد من مفاوضات القلعة الحمراء لكن الحقيقة والسبب الرئيسي في تعطل الحسم هو رغبة رمضان صبحي نفسه في البقاء داخل مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بقيمة 2.5 مليون جنيه إسترليني.. شوبير: الأهلي يتقدم بعرض جديد لـ هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي

صفقة حمراء أم حلم الأهلي.. تكهنات لمفاجأة رئيس نادي الزمالك قبل الإعلان الرسمي

بعد ضم طاهر محمد طاهر.. 3 صفقات جديدة على رادار الأهلي

محمد فاروق: الأهلي يواجه صعوبة في التعاقد مع رمضان صبحي

الأهلي يرفع عرض رمضان صبحي لـ 4 ملايين جنيه إسترليني

شوبير: هيدرسفيلد قرر بيع رمضان صبحي.. ومفاوضات بيراميدز تضع الأهلي في مأزق

ترشيحاتنا

الأهلي تعامل باحترافية.. رسالة عدلي القيعي لحسام عاشور عقب الأزمة الأخيرة

دولة جديدة تقرر الاستعانة بـ كلاب مدربة لرصد مصابي كورونا بدقة وسرعة

بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية.. وزير خارجية اليونان يغادر القاهرة

الزمالك يزيح المقاولون العرب ويستقر في المركز الثاني بعد الفوز على المصري 1-0.. فيديو

ماكرون يطالب بإجراء تحقيق دولي في انفجار بيروت .. الرئيس الفرنسي للبنانيين: أنا هنا لمساعدتكم .. وباريس لن تمنح شيكا على بياض لقادتكم دون إصلاح .. صور

لمزيد من الحسنات.. دار الإفتاء تحث على الإكثار من فعل واحد ليلة الجمعة.. تعرف عليه

AdvertisementS

مفاجأة.. الزمالك يعرض 3 ملايين و600 ألف استرلينى لشراء رمضان صبحى

المباراة بـ3 ملايين و700 ألف جنيه.. تطور جديد في ملف رمضان صبحي

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يعلن عدم ظهوره على قناة الزمالك.. عرض جديد من الأهلي لحسم صفقة رمضان صبحي

عبدالظاهر السقا: الحكم اعترف بصحة ضربة جزاء لـ المصري أمام الزمالك.. فيديو

أخبار الأهلي.. الإصابات تضرب الأحمر.. ورمضان صبحي يثير الرعب.. وعدلي القيعي يرد على مصطفى يونس

ترتيب الدوري المصري عقب فوز الزمالك على المصري البورسعيدي

عدلي القيعي ردا على مصطفى يونس: أبناء الأهلى يساهمون في رفعته

خالد الغندور يعلن عدم ظهوره على قناة الزمالك لأسباب خاصة

رفع قيمة الصفقة لـ3 ملايين استرليني| جديد من الاهلي لحسم صفقة رمضان صبحي

رضا عبدالعال: الزمالك قدم مباراة مميزة.. ومحمود وادي كان فى "وادي" تاني

طارق العشري عن عدم احتساب ضربة جزاء للمصري: الحكم "رفع لي الضغط".. فيديو

أخطاء متعمدة من الحكام.. أحمد حسام ميدو يعلق على الشوط الأول من مباراة الزمالك والمصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماكرون يطالب بإجراء تحقيق دولي في انفجار بيروت .. الرئيس الفرنسي للبنانيين: أنا هنا لمساعدتكم .. وباريس لن تمنح شيكا على بياض لقادتكم دون إصلاح .. صور

دولة جديدة تقرر الاستعانة بـ كلاب مدربة لرصد مصابي كورونا بدقة وسرعة

معقم اليدين يودي بحياة 4 أمريكيين.. ونقل 11 مصابا للمستشفيات