مفاجأة.. الزمالك يعرض 3 ملايين و600 ألف استرلينى لشراء رمضان صبحى

فجر الإعلامى مهيب عبد الهادى مفاجأة من العيار الثقيل بأن نادى الزمالك تقدم بعرض رسمى إلى نادى هيدرسفيلد الإنجليزي للحصول على خدمات رمضان صبحى لاعب النادى الإنجليزى المعار إلى النادى الأهلى.
وقال مهيب عبد الهادى خلال برنامجه على قناة mbc masr إن الزمالك تقدم بعرض رسمى قيمته ٣ ملايين و ٦٠٠ ألف جنيه استرلينى ولكنه اشترط على النادى الإنجليزى عدم الإفصاح عن دخول نادى الزمالك فى الصفقة.
كثفت إدارة الأهلي من جهودها للحصول على خدمات رمضان صبحي حيث بدأ أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق في التواصل مع مسئولي النادي الإنجليزي بشكل جاد وسريع بهدف إنهاء وحسم الصفقة خاصة أن اللاعب لن يستطيع المشاركة مع القلعة الحمراء في الفترة المقبلة بعد قرار هيدرسفيلد برفض لعبه مع الأهلي لانتهاء إعارته رسميًا في 30 يونيو الماضي.
ورفع مسئولو الأهلي العرض إلي 3 ملايين جنيه استرليني للحصول على خدمات رمضان صبحي ومن الممكن أن يزيد إلي 3.5 حال تعنت رئيس نادي هيدرسفليد الذي يقود التفاوض بنفسه، ورغم الضغط الشديد من مفاوضات القلعة الحمراء لكن الحقيقة والسبب الرئيسي في تعطل الحسم هو رغبة رمضان صبحي نفسه في البقاء داخل مصر.