مفاجأة.. الزمالك يعرض 3 ملايين و600 ألف استرلينى لشراء رمضان صبحى

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أمير توفيق

مدير التعاقدات والتسويق في التواصل مع مسئولي النادي الإنجليزي بشكل جاد وسريع بهدف إنهاء وحسم الصفقة خاصة أن اللاعب لن يستطيع المشاركة مع القلعة الحمراء في الفترة المقبلة بعد قرار هيدرسفيلد برفض لعبه مع الأهلي لا

إعارته رسميًا في 30 يونيو الماضي.

كثفت إدارة الأهلي من جهودها للحصول على خدمات رمضان صبحي حيث بدنتهاء