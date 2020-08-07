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أخبار البلد

نائب كندي يشيد بدور مصر في مساعدة لبنان بعد انفجار بيروت

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 07:13 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أشاد النائب الكندي من أصل مصري، شريف سبعاوي، بالدعم الذي قدمته مصر للبنان وشعبها لمساعدته على تخطي كارثة الإنفجار الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي في مرفأ العاصمة بيروت، مشددا على أن مصر دائما ما تكون في الصفوف الأولى بجانب الدول العربية وقت الأزمات.

وقدم النائب عن برلمان مقاطعة أونتاريو الكندية في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط تعازيه لأسر الضحايا والكنديين اللبنانيين وشعب وحكومة لبنان بسبب انفجار الثلاثاء، معربا عن حزنه الشديد لمثل هذه الأحداث المؤسفة التي تسبب في سقوط ضحايا أبرياء.

وأكد سبعاوي وهو نائب وزير السياحة في أونتاريو أن كندا ترتبط بعلاقات قوية مع لبنان لوجود جالية لبنانية ضخمة في كندا تلعب دورا كبيرا في النسيج الحضاري الكندي في مختلف المجالات، وخاصة في مدينة مونتريال وتورونتو.

وحث عضو برلمان أونتاريو الجالية المصرية والعربية إلى الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني ومساعدة الجالية اللبنانية لجمع أكبر دعم ممكن من التبرعات والمساعدات في هذا الظرف الطارئ للمساعدة على تخطي الكارثة، من خلال حملة التبرع التي دشنها الصليب الأحمر الكندي عبر موقعه الرسمي.

وأعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية عن تقديم 5 ملايين دولار إلى لبنان، من بينها 1.5 مليون دولار يتم تقديمها بواسطة الصليب الأحمر الكندي إلى شركاء موثوقين في بيروت، من بينها الصليب الأحمر اللبناني لتوفير الخدمات الطبية الطارئة والمأوى والغذاء للمتضررين من الانفجار.
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