لعدم الالتزام بمعايير الصحة.. حماية المستهلك يحقق في واقعة تعبئة السكر من الأرض بأحد المصانع

أعلن جهاز حماية المستهلك ممثلا عن وزارة التموين والتجارة الداخلية عن فتح تحقيق موسع حول واقعة نشر فيديو تعبئة سكر من على الأرض دون ضوابط الصحة والسلامة والجودة بالتنسيق مع مباحث الاتصالات والهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأكد مصدر مسئول بجهاز حماية المستهلك أن الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك وجه بفتح تحقيق والتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية لتحديد مكان مصنع تعبئة السكر المنتشر فيديو له على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت يقوم فيه العمال بتعبئة السكر من الأرض دون الالتزام بأي اشتراطات للسلامة والجودة والاشتراطات الصحية.
وتداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه بعض العمال وهم يقومون بتعبئة أكياس السكر بطريق يدوية من على الأرض دون الالتزام بمعايير السلامة والجودة والصحة وهو ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.