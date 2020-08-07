إزالة 17 حالة تعدِ علي الأرضي ومنافع الري في سوهاج





كان اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، قد تلقي إخطارا بتنفيذ حملة أمنية لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية واملاك الدولة، ترأسها نائب المدير لقطاع الشمال ومساعد المدير للأمن ومساعد المدير لفرقة الشرق وضباط المراكز والأقسام مدعومين بقوات من إدارة قوات الأمن بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.





وأسفرت الحملة عن تنفيذ 13 قرار حالة تعدي علي الأراضي الزراعية، و4 قرار تعدي علي منافع الري بإجمالي 11 قيراط، و16 سهم، و315 متر.





تم تحرير المحاضر اللازمة، واخطرت النيابة العامة.





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