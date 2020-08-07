نقل عدد من المقرات الانتخابية بالإسماعيلية قبل انتخابات الشيوخ

كما تم نقل لجنة مدرسة ابراهيم عثمان الى مدرسة الجلاء الابتدائية شارع المدارس، و نقل لجنة مدرسة التجارة الثانوية بنات الى مدرسة عمر مكرم الابتدائية بجوار مسجد المطافي، نقل مدرسة الشهداء الابتدائية بنين الى مدرسة القناة الابتدائية شارع شل .

نقل لجنة مدرسة الناصرية "الشهيد عمر الاتربي" الى مدرسة السكة الحديد الابتدائية بجوار مزلقان الثلاثيني، و

وأشارت المصادر، إلي نقل لجنة مدرسة الصنايع بنات الثانوية الى مدرسة رابعة العدوية الإبتدائية شارع رضا حي السلام، و

وأشارت المصادر، إلي نقل لجنة مدرسة الصنايع بنات الثانوية الى مدرسة رابعة العدوية الإبتدائية شارع رضا حي السلام، و نقل لجنة مدرسة الناصرية "الشهيد عمر الاتربي" الى مدرسة السكة الحديد الابتدائية بجوار مزلقان الثلاثيني، و نقل لجنة مدرسة علي مبارك الابتدائية الى مدرسة رفاعة الطهطاوي الابتدائية شارع العشرينى ودمنهور .

وترأس، امس الخميس، اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية المؤتمر الموسع والاجتماع التنسيقي والذى عقده بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء هشام مروان مساعد مدير الأمن والعقيد هشام الفقى المستشار العسكرى للمحافظة وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ووكلاء الوزارات ومديرى العموم لمختلف مديريات الخدمات وأعضاء الجهاز التنفيذى للمحافظة.





وذلك لمتابعة واستعراض الاستعدادات والتجهيزات وكافة التدابير الخاصة بجولة انتخابات مجلس الشيوخ خلال الشهر الحالى، فى اطار الاستعدادات لانطلاق جولة انتخابات مجلس الشيوخ 2020 والمقرر لها اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 11 أغسطس.





و خلال الاجتماع أكد محافظ الاسماعيلية على أن "مهمتنا الأساسية جميعا بذل أقصى الجهود من أجل توفير المناخ الآمن والمناسب مع مراعاة أوجه الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم فضلا عن توفير سبل الراحة للقائمين على سير العملية الانتخابية من المشرفين والمستشارين من خلال توفير 229 لجنة على أعلى مستوى".





ووجه المحافظ رؤساء الأحياء بسرعة الانتهاء من تجهيز وإتمام ومراجعة كافة الاستعدادات الخاصة باللجان الانتخابية والتى تضمن تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان أثناء سير الانتخابات.





وأضاف المحافظ أن أجمالى عدد المراكز الانتخابية على مستوى المحافظة بكامل قطاعتها 201 مركزا باجمالى عدد 229 لجنة فرعية موزعة على المراكز والمدن والقرى التابعة لها والأحياء وأن أجمالى عدد الناخبين على مستوى المحافظة 897 ألف و574 ناخب وناخبة .





كما وجه " بشارة " تعليمات الى المدير العام لمديرية الصحة بضرورة تواجد الأطقم الطبية والطب الوقائى داخل جميع اللجان وتوفير المستلزمات الوقائية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والكشف الطبى على جميع المترددين على اللجان الانتخابية للحفاظ على مستوى الانخفاض فى معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ومواجهة تداعيات المرض وتحقيق السلامة للمواطنين.





وأضاف أنه تقرر رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والخدمية على كافة المستويات، وتفعيل خطط الطوارئ بالتعاون مع مديرية الصحة وجميع المرافق " الاسعاف، المياه والصرف الصحى، الكهرباء، الغاز" فضلا عن متابعة أعمال الوحدات المحلية للمراكز والمدن والتى تخص تنفيذ أعمال النظافة والتطهير والتعقيم بمحيط وداخل اللجان، ومراجعة أعمدة الإنارة العامة وتجهيز أماكن انتظار للناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وشدد المحافظ على ضرورة التعاون والتنسيق التام فيما بين كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية والمديريات الخدمية بالمحافظة والتواصل مع رؤساء الأحياء لمراجعة وإتمام كافة الاستعدادات الخاصة بجاهزية اللجان الانتخابية.





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