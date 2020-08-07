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تعليم

الأحد.. بدء تلقي تظلمات الثانوية العامة بالإسماعيلية وسط إجراءات احترازية

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:44 م
تعليم الاسماعلية
تعليم الاسماعلية
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انجي هيبة
قال الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن محافظة الإسماعيلية ستبدأ في تلقي تظلمات طلاب الثانوية العامة من شعب العلوم والرياضيات والشعبة الأدبية ابتداءً من الأحد القادم.


وأكد قبيصي على اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد خلال تقديم الطلبات، وتسهيل كافة الإجراءات أمام الطلاب وأولياء الأمور الراغبين في تقديم طلبات التظلم.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، أنه سيقيم تكريمًا كبيرًا للطالبة ندى الحاصلة على المركز السادس مكرر شعبة أدبي، أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، باعتبارها نموذجا مشرفا للطلاب ودافعا للتفوق، معربا عن شكره وتقديره لكل من ساهم في هذا النجاح من الأسرة وكذلك المدرسة.

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