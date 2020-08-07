قبل صلاة الغائب| رسالة مؤثرة من والد شادي غريق شاطئ النخيل المفقود| شاهد





وأكد والد شادي، أنه منتظر النتيجة النهائية لتحاليل الطب الشرعي للتأكد من إن الجثة التي تم العثور عليها لنجله أو جثة شخص آخر حتي يطمئن قلبه، لافتًا إلى أنه سيتم تلقي العزاء في الأشقاء الثلاثة عقب صلاة الغائب بجوار مقابر العائلة بمسقط رأسه بقرية النجيلي التابعة لمركز كوم حمادة.





وناشد والد شادى المواطنين في كافة محافظات مصر، بأداء صلاة الغائب على روح نجله عقب صلاة المغرب، والدعاء لهم بالصبر والسلوان، وإمكانية العثور على الجثمان من البحر.





يذكر أن شاطئ النخيل شهدغرق 11 شخصا فى شهر يوليو الماضى، حيث تم انتشال 10 جثث، وشاركت فرق الغوص المتطوعة في البحث عن جثة شادى عبد الله 17 عاما، آخر ضحايا حادث الغرق بشاطئ النخيل وتم العثور على جثمان غير مكتمل وغير واضح المعالم.

قال "عبدالله زغمار" والد "شادي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، إنه قرر إقامة صلاة الغائب على روح نجله، بعد ظهور نتيجة تحاليل الطب الشرعي وعدم مطابقة "DNA" الخاص بالجثة به، لافتًا إلى أن نتيجة التحاليل للمرة الثانية على التوالي فشلت في التعرف على الجثمان غير المكتمل الذي عثر عليه على شاطئ النخيل.