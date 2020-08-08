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أخبار البلد

محمد عشماوى: بنك ناصر الاجتماعي يضع حقوق كبار السن على رأس أولوياته

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:17 ص
محمد عشماوي
محمد عشماوي
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محمد عبد المنعم
أكد محمد عشماوي  ، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعي والعضو المنتدب للبنك ،  ان بنك ناصر الإجتماعي يضع حقوق كبار السن على رأس أولوياته وذلك بتقديم الخدمات والتسهيلات كافة التي من شأنها توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم بما يحقق رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف عشماوى فى تصريحاته ان البنك مكلف سياسيا واجتماعيا كونة مؤسسة مالية تربط ما بين العمل الاحتماعي والإقتصادي في آن واحد و حرصًا من البنك علي الاهتمام بكافة فئات المجتمع.

وعن شروط الحصول علي الشهادات الإدخارية للبنك أشار عشماوي إلى  أن الشهادات المطروحة تقدم بشروط بسيطة تشمل البطاقة الشخصة والرقم التأميني وتعتبر عائد الشهادة هي الاعلي في السوق المصرفي مما يعكس الثقة بين البنك وعملائه من ذوي الفضل .
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