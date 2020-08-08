بأسهل الخطوات.. طريقة عمل الأرز اللبناني

الأرز اللبناني أو الأرز بالشعرية، هو أرز بيلاف مصنوع من معكرونة الشعيرية، ونقدم لك طريقة عمل الأرز اللبناني، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

مقادير عمل الأرز اللبناني :

دجاجة كاملة.

2 كوب أرز بسمتي.

6 أكواب ماء.

كوب زبيب.

كوب صنوبر.

كوب لوز مقشر.

¼ كوب أوراق النعناع الطازج.

¼ كوب أوراق البقدونس الطازج.

بصلة كبيرة مقطعة إلى أرباع.

½ كوب زبدة.

3 ملاعق كبيرة قرفة مطحونة.

2 عود قرفة.

ورقة غار.

ملح وفلفل أسود.





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طريقة عمل الأرز اللبناني

خطوات عمل الأرز اللبناني بالشعيرية

في قدر عميق بدرجة كافية ، قومي بإذابة السمن أو الزبدة في زيت الزيتون أو سخني زيت الزيتون إذا لم تستخدم أي زبدة أو سمن، وأضيفي نودلز الشعيرية.

استمري في تقليب الشعيرية حتى تصبح بنية داكنة.

يُضاف الأرز ، دون الحاجة إلى الشطف أو النقع ، واستمر في التقليب لبضع دقائق حتى يُغطى الأرز جيدًا بالدهون. يضاف الملح.

أضف الماء ، فقط اضغط على الماء واتركه حتى يغلي.

عندما يغلي الماء تمامًا ، سيستغرق ذلك حوالي 5 دقائق ، ستلاحظ أن مستوى الماء قد انخفض. اخفض الحرارة ، وغطى بغطاء محكم واتركه يطهى لمدة 13-15 دقيقة.

ارفعي الحرارة واتركيها لمدة 10 دقائق حتى تبخر واكشف الغطاء وزغب باستخدام ملعقة وليس شوكة.