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فن

عبير صبري تشارك جمهورها صورة جديدة وتعلق: ماشاء الله

السبت 08/أغسطس/2020 - 05:13 ص
عبير صبري
عبير صبري
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة عبير صبرى صورة جديدة لها  عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وكتبت عبير صبري معلقة على الصورة: "ماشاء الله". 

وحظيت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيها و جاءت التعليقات كالآتي: "قمر، اية الحلاوة دي، تجنني  يا جميلة".

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وكانت عبير صبري شاركت في بطولة مسلسل" خيانة عهد" مع عدد من النجوم منهم يسرا  وجومانا مراد  وخالد سرحان والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز. 

المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها .

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