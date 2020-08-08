عبير صبري تشارك جمهورها صورة جديدة وتعلق: ماشاء الله

نشرت الفنانة عبير صبرى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".









وحظيت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيها و جاءت التعليقات كالآتي: " قمر، اية الحلاوة دي، تجنني يا جميلة".





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وكانت عبير صبري شاركت في بطولة مسلسل" خيانة عهد" مع عدد من النجوم منهم يسرا وجومانا مراد وخالد سرحان والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.





المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها .



