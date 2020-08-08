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تعليم

فنون جميلة حلوان: تعليق لافتات بأسماء طلاب القدرات لمنع التزاحم

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:20 ص
اختبارات القدرات
اختبارات القدرات
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كريم ناصر
انطلقت منذ قليل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بكليات الفنون بجامعة حلوان، وذلك بعد أن فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقع التنسيق في الساعات الأولى من مساء  الخميس . 
 


حيث يتم إدخال الطلاب تباعا وفق الموعد المحدد لهم على موقع التنسيق و توزيعهم على اللجان ، و التنبيه على ضرورة ارتداء الكمامات و الالتزام بالتباعد و حمل المعقمات  للحد من انتشار وباء كورونا . 



وقد صرح مراقبو اللجان أنه يتم الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل اللجان و التنبيه على الطلاب بعدم خلع الكمامة او مشاركة الأدوات الشخصية  منعا لانتشار الفيروس. 

كما اوضحت الكلية أنه تم تقليل عدد الطلاب داخل اللجان إلى الثلث هذا العام  وتم تكثيف عدد اللجان و تقسيم الطلاب على فترتين  مراعاة لمنع  انتشار الفيروس.



كما انه تم تعليق قوائم بٱسماء الطلاب المسجلين باختبارت القدرات اليوم و اماكن اللجان الخاصة بهم و فترات امتحانات كل منهم منعا للتزاحم 


وقد أكد الدكتور سيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  أن لكليات ستتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لاختبارات القدرات وفقا لتوصيات المجلس الأعلى للجامعات والتي من خلالها تلتزم كل كلية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من عدوى كورونا.

 
وأشار إلى أن وزير التعليم العالي وجه أعضاء المجلس الأعلى للجامعات بمتابعة  اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2020 وتنفيذ الإجراءات الاحترازية بها.


أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وإتاحت الوزارة الفرصة أمام الطلاب؛ لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت  خلال الفترة من يوم السبت الموافق 8/8/2020 حتى يوم الخميس الموافق 20/8/2020.
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