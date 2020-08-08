لدينا نقص بالمعدات الطبية.. مستشار وزير الصحة اللبنانى: الوفيات بلغت 154 حالة بينهم 12 جثة مجهولة

قال الدكتور محمد حيدر، مستشار وزير الصحة اللبنانى، إنه مازال هناك 45 شخصا مفقودين حتى الآن، و120 شخصا فى حالة حرجة نتيجة إنفجار مرفأ بيروت، مشيرا إلى أنه يوجد 12 جثة مفقودة الهوية ومن الصعب التعرف عليهم، وذلك من بين 154 حالة وفاة هم إجمالي ضحايا الانفجار حتى الآن.





ووجه "حيدر"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، التحية للقطاع الصحى في لبنان خلال تلك الأزمة الحالية، موضحا أنه قام بمعالجة 5000 إصابة خلال 24 ساعة، و20% منهم داخل المستشفيات.





وأوضح أن أغلب الحالات تم علاجها خارج بيروت، لافتا إلى أن هناك نقصا بالمعدات الطبية في لبنان، حيث إن الكمية التي جرى استعمالها عقب الانفجار كان يتم استعمالها خلال شهر عادة.





وأشار إلى أن القطاع الطبي بلبنان يضم القطاع الحكومي والخاص، وبيروت وحدها لديها 54 مشفى خاصا، متابعا أن تلك المشافي كان لها الدور الكبير فى معالجة تلك الأزمة.