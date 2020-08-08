الأمين العام لجامعة الدول العربية يزور موقع انفجار مرفأ بيروت

أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، فى خبر عاجل لها، زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية موقع انفجار مرفأ بيروت.

وتوجه أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى بيروت اليوم، السبت، في زيارة تضامنية مع لبنان في أعقاب كارثة الانفجار بمرفأ بيروت، والذي أدى إلى سقوط الآلاف بين قتلي وجرحي وتشريد آلاف الأسر إثر تحطم منازلها.





وتهدف الزيارة إلى إبداء التضامن وحشد الدعم العربي والعالمي لمساعدة لبنان في مواجهة تبعات الكارثة الأخيرة، والتي يمكن أن تكون ممتدة لفترة زمنية، خاصة في ضوء الصعوبات المالية والاقتصادية الضخمة التي يواجهها لبنان حاليا والتي فاقمت منها تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما تعهد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، بنقل مطالب لبنان بشأن المساعدات إلى المجتمع الدولي وتقديم الدعم بكل الإمكانيات المتاحة، في إطار الجهود الرامية لتخفيف الأزمة الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت الهائل.







وأشار أبو الغيط، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة اللبنانية بيروت، إلى عزمه طرح اقتراح لدعم لبنان على جامعة الدول العربية، مؤكدا أن الوضع "صعب ومعقد".





وأعرب عن استعداده لتقديم المساعدة في التحقيقات بشأن الانفجار الذي أودى بحياة 154 شخصا، وأصاب الآلاف، وتسبب بخسائر مادية فادحة