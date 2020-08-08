مصر الخير تشارك في الجسر الجوي المصري إلى لبنان بمساعدات غذائية عاجلة

تشارك مؤسسة مصر الخير في تقديم المساعدات العاجلة للشعب اللبناني بعد حادث الانفجار الهائل في مرفأ بيروت، وهي عبارة خمسون طن من مواد الغذائية الشاملة لتوفير المواد الغذائية الاساسية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي تشارك بيها مؤسسة مصر الخير كجزء من حملات الاغاثة للدولة المصرية التي تنقلها طائرات الجسر الجوي المصري إلى بيروت، محملة المحملة بأطنان من كافة المواد الإغاثية .





والتي تاتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتقديم مساعدات إلى الأشقاء فى دولة لبنان، لمجابهة الآثار المترتبة على الأزمة الحالية التى تمر بها البلاد.





واكد المهندس احمد علي رئيس قطاع التكافل الاجتماعي، أن لجنة الاغاثة في مؤسسة مصر الخير رفعت درجة الاستعداد القصوي لتحرك السريع مع الدولة المصرية لتقديم جزء من مساعدات طائرات الاغاثة المصرية من خلال توفير المواد الغذائية العاجلة والذي ياتي تأكيدا دور المؤسسة في المسئولية المجتمعية الانسانية داخل مصر وخارجها وسوف تستمر مؤسسة مصر الخير في تقديم يد العون تأكيدا لجهود الدولة ومؤسسات المجتمع تجاه أهالينا في دولة لبنان