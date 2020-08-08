AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

مصر الخير تشارك في الجسر الجوي المصري إلى لبنان بمساعدات غذائية عاجلة

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:36 م
صدى البلد
Advertisements
احمد قطب
تشارك مؤسسة مصر الخير في تقديم المساعدات العاجلة للشعب اللبناني بعد حادث الانفجار الهائل في مرفأ بيروت،  وهي عبارة خمسون طن من مواد الغذائية الشاملة لتوفير المواد الغذائية الاساسية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي تشارك بيها مؤسسة مصر الخير كجزء من حملات الاغاثة للدولة المصرية التي تنقلها طائرات الجسر الجوي المصري إلى بيروت، محملة المحملة بأطنان من كافة المواد الإغاثية .

 والتي تاتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتقديم مساعدات إلى الأشقاء فى دولة لبنان، لمجابهة الآثار المترتبة على الأزمة الحالية التى تمر بها البلاد.

 واكد المهندس احمد علي رئيس قطاع التكافل الاجتماعي، أن لجنة الاغاثة في مؤسسة مصر الخير رفعت درجة الاستعداد القصوي لتحرك السريع مع الدولة المصرية لتقديم جزء من مساعدات طائرات الاغاثة المصرية من خلال توفير المواد الغذائية العاجلة والذي ياتي تأكيدا دور المؤسسة في المسئولية المجتمعية الانسانية داخل مصر وخارجها وسوف تستمر مؤسسة مصر الخير في تقديم يد العون تأكيدا لجهود الدولة ومؤسسات المجتمع تجاه أهالينا في دولة لبنان
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة لانتشال عدن من السيول؟

تحمل مساعدات طبية.. طائرة إغاثة مصرية تصل إلى بيروت

سفير مصر في بيروت: جسر مساعدات من مواد طبية وغذائية وإعادة إعمار لــ لبنان

السفير ياسر علوي يكشف تفاصيل المساعدات المصرية لـ لبنان وشحنات أول طائرة مصرية

الإمارات ترسل شحنة إغاثة طبية عاجلة للشعب اللبناني.. فيديو

وصول أولى طائرات الجسر الجوي السعودي لـ بيروت.. ووزير الداخلية اللبناني يشيد بالمملكة

ترشيحاتنا

أسود x أسود.. شقيقة هنا الزاهد تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

ألم بالبطن ينتهي بحالة حرجة.. قصة اليوتيوبر مصطفى الحفناوي الذي تدهورت صحته في ساعات

نرمين الفقى تشعل السوشيال ميديا بصور على شاطئ البحر.. شاهد

الإخوان ونظام أردوغان كاذبون.. حقيقة بناء العثمانيين لـ صوامع القمح بـ مرفأ بيروت

الحساب مزيف.. محمد الشرقاوي ينفي تطاوله على محمود الخطيب

انفجار في ميناء ساسكس.. وسحابة كثيفة من الدخان الأسود تغطي سماء المدينة.. صور

AdvertisementS

نار جهنم.. حادث مروع على الطريق الدائري واشتعال النيران في سيارة

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تزف بشرى بشأن الطقس هذا الأسبوع |فيديو

انفجار في ميناء ساسكس.. وسحابة كثيفة من الدخان الأسود تغطي سماء المدينة.. صور

شاهد.. اللقطات الأولى لحادث الطريق الدائري واشتعال النيران في السيارات

تفحم 7 سيارات.. المعاينة الأولية والتفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري.. صور

صور على الواتس والليلة بـ 300 جنيه.. التفاصيل الكاملة لـ ضبط 40 فتاة روجن للدعارة في الجيزة

استهداف قاعدة عسكرية صومالية.. انفجار قوي يهز مقديشيو.. تفاصيل

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من الكاف بشأن حضور الجماهير في مباريات الأهلي والزمالك.. وشوبير يعلن تمديد إعارة رمضان صبحي

سرك في بير.. تعرف على كيفية إخفاء رسائلك على واتساب

في أقل من دقيقة.. حيلة مذهلة لتنظيف علب الطعام البلاستيكية من البقايا الزيتية| فيديو

في ذكراها.. صبي يتحرش بـ هند رستم على الشاطئ.. ورد فعل غير متوقع من ملكة الإغراء

بعد إيقافه 3 مباريات.. مدير الجبلاية: حل وحيد لإنقاذ طارق العشرى من ورطة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيلة على الجدران.. رسام يحول شوارع جنوب أفريقيا إلى لوحة فنية

انفجار في ميناء ساسكس.. وسحابة كثيفة من الدخان الأسود تغطي سماء المدينة.. صور

أسود x أسود.. شقيقة هنا الزاهد تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة