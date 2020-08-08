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تعليم

وسط إجراءات احترازية.. رئيس جامعة المنوفية يتابع اختبارات القدرات ٣٠٠ طالب وطالبة

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:37 م
رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية يتابع اختبارات القدرات
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محمد أمين
تابع الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية سير اختبارات اليوم لـ ٣٠٠ طالب وطالبة من شهادة الثانوية العامة ٢٠٢٠ والتى تمت اليوم بمبنى كلية الحاسبات والمعلومات الجديد بالمجمع النظرى للكليات، وتوزيعهم على المدرجات بمسافات بينية، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة الطلاب.


وتفقد رئيس الجامعة لجان الاختبارات وتطبيق كافة الضوابط التى أقرتها وزارة التعليم العالى للتقدم للاختبارات والتسجيل على الموقع الإلكتروني واستلام إيصال التسجيل ودفع رسوم الاختبار، وتفقد تواجد أعضاء هيئة التدريس بالكلية والهيئة المعاونة، وتوزيع أوراق الامتحان، وتقسيم الطلاب على فترتين كل فترة بها ١٥٠ طالب وطالبة لمنع حدوث تكدس.

ووجه رئيس الجامعة أسئلة للطلاب حول خدمة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات،  للتيسير عليهم، وتسهيل كافة الإجراءات لتأديهم الاختبارات في الأماكن والمواعيد المحددة، مشيرا إلى تجهيز صالة مخصصة لمساعدة الطلاب على تسجيل رغباتهم.

ورافق رئيس الجامعة فى جولته الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتور عبد الرحمن الباجورى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة، الدكتور عبد الجواد سعيد عميد الكلية، الدكتور أسامه مدنى عميد الآداب، الدكتور عن عادل نصار عميد العلوم.
وسط إجراءات احترازية.. رئيس جامعة المنوفية يتابع اختبارات القدرات ٣٠٠ طالب وطالبة
وسط إجراءات احترازية.. رئيس جامعة المنوفية يتابع اختبارات القدرات ٣٠٠ طالب وطالبة
وسط إجراءات احترازية.. رئيس جامعة المنوفية يتابع اختبارات القدرات ٣٠٠ طالب وطالبة
وسط إجراءات احترازية.. رئيس جامعة المنوفية يتابع اختبارات القدرات ٣٠٠ طالب وطالبة
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