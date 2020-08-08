وسط إجراءات احترازية.. رئيس جامعة المنوفية يتابع اختبارات القدرات ٣٠٠ طالب وطالبة

تابع الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية سير اختبارات اليوم لـ ٣٠٠ طالب وطالبة من شهادة الثانوية العامة ٢٠٢٠ والتى تمت اليوم بمبنى كلية الحاسبات والمعلومات الجديد بالمجمع النظرى للكليات، وتوزيعهم على المدرجات بمسافات بينية، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة الطلاب.









وتفقد رئيس الجامعة لجان الاختبارات وتطبيق كافة الضوابط التى أقرتها وزارة التعليم العالى للتقدم للاختبارات والتسجيل على الموقع الإلكتروني واستلام إيصال التسجيل ودفع رسوم الاختبار، وتفقد تواجد أعضاء هيئة التدريس بالكلية والهيئة المعاونة، وتوزيع أوراق الامتحان، وتقسيم الطلاب على فترتين كل فترة بها ١٥٠ طالب وطالبة لمنع حدوث تكدس.





ووجه رئيس الجامعة أسئلة للطلاب حول خدمة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، للتيسير عليهم، وتسهيل كافة الإجراءات لتأديهم الاختبارات في الأماكن والمواعيد المحددة، مشيرا إلى تجهيز صالة مخصصة لمساعدة الطلاب على تسجيل رغباتهم.



