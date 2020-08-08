نائب رئيس حزب لبناني لـ «صدى البلد»: قدرنا أن نموت شهداء ولن نترك القاتل

قال الوزير اللبناني السابق نائب رئيس حزب الكتائب اللبناني سليم الصايغ، إن الحزب يرفض جملة وتفصيلًا أن يكون شريكا مع القتلة.

وأوضح نائب الحزب اللبنانى الذى استقالت كتلته اليوم من البرلمان اللبنانى فى تصريح خاص مقتضب لـ "صدى البلد"، أن الشهداء الذين ماتوا إثر الإنفجار الهائل بالمرفأ لا يموتون.. لبنان ينجب أوفياء كل يوم فى سبيل الوطن الذى سيظل صامدا مهما توالت عليه المحن.. لا قدرنا أن نموت شهداء .. ولن نترك القاتل ".



وأعلن رئيس حزب الكتائب اللبناني سامي الجميل، يوم السبت، استقالة كتلة الحزب من مجلس النواب، وذلك على خليفة انفجار مرفأ بيروت الذي خلف نحو 160 قتيلا ومئات الجرحى.

جاء ذلك خلال تشييع جنازة أمين عام الحزب نزار نجاريان الذيلقي حتفه في انفجار مرفأ بيروت.

وقال رئيس حزب الكتائب اللبناني "نحن منتقلون للمواجهة" لإصلاح الدولة.





وأضاف "أدعو كل الشرفاء إلى الاستقالة من مجلس النواب والذهاب فورا إلى إعادة الأمانة للناس ليقرروا من يحكمهم دون أن يفرض أحد عليهم أي أمر".

ولفت الجميل إلى أن الحزب لا يقبل إلا أن يكون ما حصل نقطة فاصلة بتاريخ لبنان، ليتمكن الشعب من بناء وطن حضاري مستقل بلد الكفاءة."

ونواب حزب الكتائب الثلاثة هم نديم الجميل، نجل الرئيس بشير الجميل، وإلياس حنكش، بالإضافة إلى رئيس الحزب سامي الجميل.

ويأتي قرار الكتائب بعد مقتل اثنين من كوادر الحزب في انفجار بيروت من بينهم الأول أمين عام الحزب نزار نجاريان وجورج عقيقي.