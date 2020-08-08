AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نائب رئيس حزب لبناني لـ «صدى البلد»: قدرنا أن نموت شهداء ولن نترك القاتل

السبت 08/أغسطس/2020 - 04:34 م
رئيس حزب الكتائب
رئيس حزب الكتائب اللبنانى سامى الجميل
Advertisements
مـيـس رضـا

قال الوزير اللبناني السابق نائب رئيس حزب الكتائب اللبناني سليم الصايغ، إن الحزب يرفض جملة وتفصيلًا أن يكون شريكا مع القتلة.

وأوضح نائب الحزب اللبنانى الذى استقالت كتلته اليوم من البرلمان اللبنانى فى تصريح خاص مقتضب لـ "صدى البلد"، أن الشهداء الذين ماتوا إثر الإنفجار الهائل بالمرفأ لا يموتون.. لبنان ينجب أوفياء كل يوم فى سبيل الوطن الذى سيظل صامدا مهما توالت عليه المحن.. لا قدرنا أن نموت شهداء .. ولن نترك القاتل ". 

وأعلن رئيس حزب الكتائب اللبناني سامي الجميل، يوم السبت، استقالة كتلة الحزب من مجلس النواب، وذلك على خليفة انفجار مرفأ بيروت الذي خلف نحو 160 قتيلا ومئات الجرحى.

 جاء ذلك خلال تشييع جنازة أمين عام الحزب نزار نجاريان الذيلقي حتفه في انفجار مرفأ بيروت.

 

وقال رئيس حزب الكتائب اللبناني "نحن منتقلون للمواجهة" لإصلاح الدولة.


وأضاف "أدعو كل الشرفاء إلى الاستقالة من مجلس النواب والذهاب فورا إلى إعادة الأمانة للناس ليقرروا من يحكمهم دون أن يفرض أحد عليهم أي أمر".

 

ولفت الجميل إلى أن الحزب لا يقبل إلا أن يكون ما حصل نقطة فاصلة بتاريخ لبنان، ليتمكن الشعب من بناء وطن حضاري مستقل بلد الكفاءة."

 

ونواب حزب الكتائب الثلاثة هم نديم الجميل، نجل الرئيس بشير الجميل، وإلياس حنكش، بالإضافة إلى رئيس الحزب سامي الجميل.

 

ويأتي قرار الكتائب بعد مقتل اثنين من كوادر الحزب في انفجار بيروت من بينهم الأول أمين عام الحزب نزار نجاريان وجورج عقيقي.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة أمين عام حزب الكتائب في انفجار لبنان

بأمر الملك.. وزير الخارجية الأردني يتصل بنظيره اللبناني

حزب الكتائب ينعى زعيمه بعد وفاته في انفجار بيروت

بعد انفجار بيروت.. وفاة أمين عام حزب الكتائب اللبنانية ..فيديو

انفجار بيروت.. استقالة كتلة نواب الكتائب اللبنانية من مجلس النواب

استقالة نواب حزب الكتائب فى البرلمان اللبنانى

ترشيحاتنا

فى عيد ميلاد يسرا اللوزى.. تعرف على عمرها الحقيقى

الحق عليه إنه غنى للبنان.. ملحم زين يدافع عن حسين الجسمى

المرور تغلق الطريق الدائري بعد تصادم سيارات واشتعال النيران بها.. صور

نار جهنم.. حادث مروع على الطريق الدائري واشتعال النيران في سيارة

تفحم 7 سيارات.. المعاينة الأولية والتفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري.. صور

قريبا بدور العرض.. السبكي يروج لـ فيلم توأم روحي

AdvertisementS

نار جهنم.. حادث مروع على الطريق الدائري واشتعال النيران في سيارة

أفضل من حرقه.. مستشار وزير البيئة السابق: فوائد اقتصادية كبيرة لـ قش الأرز

صور على الواتس والليلة بـ 300 جنيه.. التفاصيل الكاملة لـ ضبط 40 فتاة روجن للدعارة في الجيزة

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تزف بشرى بشأن الطقس هذا الأسبوع |فيديو

تحديد هوية المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب وضبطهم خلال ساعات

شاهد.. اللقطات الأولى لحادث الطريق الدائري واشتعال النيران في السيارات

إخفاء أدلة وتهديدات بالقتل.. تفاصيل جديدة بشأن انفجار مرفأ بيروت

بحضور حسين فهمى.. صور جديدة من احتفال مصطفى فهمي بعيد ميلاده

إقلاع الطائرة الثانية..جسر جوي مصري لإرسال مساعدات للشعب اللبناني..فيديو

سفينة الموت لم تبحر من مرفأ بيروت.. الأقمار الصناعية تفجر مفاجأة عن مصيرها | صور

انفجار في ميناء ساسكس.. وسحابة كثيفة من الدخان الأسود تغطي سماء المدينة.. صور

حالته صعبة جدًا.. حمدى الميرغني يطلب من جمهوره الدعاء لـ مصطفى حفناوى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور حسين فهمى.. صور جديدة من احتفال مصطفى فهمي بعيد ميلاده

أول معلمة قيادة سيارات بأسيوط: واجهت سخرية في الشارع ولكنني نجحت

سفينة الموت لم تبحر من مرفأ بيروت.. الأقمار الصناعية تفجر مفاجأة عن مصيرها | صور