نائب رئيس حزب لبناني لـ «صدى البلد»: قدرنا أن نموت شهداء ولن نترك القاتل

قال الوزير اللبناني السابق نائب رئيس حزب الكتائب اللبناني سليم الصايغ، إن الحزب يرفض جملة وتفصيلًا أن يكون شريكا مع القتلة.
وقال رئيس حزب الكتائب اللبناني "نحن منتقلون للمواجهة"
لإصلاح الدولة.
وأضاف "أدعو كل الشرفاء إلى الاستقالة من مجلس النواب والذهاب فورا إلى إعادة الأمانة للناس ليقرروا من يحكمهم دون أن يفرض أحد عليهم أي أمر".
ولفت الجميل إلى أن الحزب لا يقبل إلا أن يكون ما حصل نقطة
فاصلة بتاريخ لبنان، ليتمكن الشعب من بناء وطن حضاري مستقل بلد الكفاءة."
ونواب حزب الكتائب الثلاثة هم نديم الجميل، نجل الرئيس بشير
الجميل، وإلياس حنكش، بالإضافة إلى رئيس الحزب سامي الجميل.
ويأتي قرار الكتائب بعد مقتل اثنين من كوادر الحزب في انفجار
بيروت من بينهم الأول أمين عام الحزب نزار نجاريان وجورج عقيقي.