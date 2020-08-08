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فن

قتلوا غدرا.. حلا شيحة توجه رسالة مؤثرة إلى أهلها في لبنان

السبت 08/أغسطس/2020 - 05:10 م
حلا شيحة
حلا شيحة
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة حلا شيحة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تدعم فيها الشعب اللبنانى بعد احدث يوم الثلاثاء الماضى والانفجار الذى ضرب بيروت. 

وعلقت حلا على صورة مع اهلها فى لبنان قائلة : "صورة مع أهلى فى لبنان بلدى الغالى، من قلبى حزينة وأدعو من قلبى لكل من قُتلوا غدرًا ومن اُصيبوا فى هذا الانفجار المؤلم المفجع".

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واضافت حلا قائلة : "هذا المشهد الذى أوجع الوطن العربى كله، يارب سلمهم من كل سوء وأشفى المصابين واحفظ لبنان من كل شر، ومن كل من دبر أو يدبر أو خطط أو يخطط لتدمير لبنان، لأنه مهما ظن أنه يحاول لن يستطيع لأن شعبها أقوى".

كانت حلا علقت على الانفجار من قبل قائلة : "البقاء لله في ضحايا انفجار لبنان ربنا يصبر اهاليهم و يطمنا علي اهلنا و احبابنا في بلدي الثاني لبنان.. لا حول ولا قوه الا بالله".
قتلوا غدرا.. حلا شيحة توجه رسالة مؤثرة إلى أهلها في لبنان
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