قتلوا غدرا.. حلا شيحة توجه رسالة مؤثرة إلى أهلها في لبنان





وعلقت حلا على صورة مع اهلها فى لبنان قائلة : "صورة مع أهلى فى لبنان بلدى الغالى، من قلبى حزينة وأدعو من قلبى لكل من قُتلوا غدرًا ومن اُصيبوا فى هذا الانفجار المؤلم المفجع".





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واضافت حلا قائلة : "هذا المشهد الذى أوجع الوطن العربى كله، يارب سلمهم من كل سوء وأشفى المصابين واحفظ لبنان من كل شر، ومن كل من دبر أو يدبر أو خطط أو يخطط لتدمير لبنان، لأنه مهما ظن أنه يحاول لن يستطيع لأن شعبها أقوى".





كانت حلا علقت على الانفجار من قبل قائلة : " البقاء لله في ضحايا انفجار لبنان ربنا يصبر اهاليهم و يطمنا علي اهلنا و احبابنا في بلدي الثاني لبنان.. لا حول ولا قوه الا بالله".