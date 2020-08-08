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ديني

خالد الجندى: قلبى مع شعب لبنان وأهل بيروت خاصة .. فيديو

السبت 08/أغسطس/2020 - 06:52 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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محمد صبري عبد الرحيم
قدم الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خالص التعازى لشعب لبنان، بسبب حادث الانفجار الذى وقع فى مرفأ بيروت الاسبوع الماضى، وأسفر عن العديد من الضحايا والمصابين. 

 وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "قلبى مع شعب لبنان، واهل بيروت وانى حزين، ربنا يحفظ بلادنا العربية والإسلامية".

وفي سياق آخر  قال الشيخ خالد الجندي ، إن كل تكليف إلهي له ثلاث نعم، والنعمة الأولى هي التكليف والأمر من الله، القرآن لا يطلب شيء إلا من لهم مكانة ودرجة وأصحاب خُلق حميدة.

وأشار الجندي، إلى أن من يٌحرم من نعمه العقل لا يٌكلفه أحد ويهمله، موضحًا أن هذا مثله مثل تكليف الله لك، أنت من عقلاء المجتمعات، متابعًا: "تكليف رئيس يعطيك شرف بين الناس.. فكيف يكون شرف تكليف أمر من الله".

وأضاف أن ثاني نعمة من نعم لله هو التقدير بعد التكليف، حيث أنه من الممكن أن تُكلف بشئ دون أن يكون لديك المقدرة على إنجاز التكليف، متابعًا: "أما ربنا يكلفك وانت لديك المقدرة بإنجازها دي نعمة".

وتابع: "الله أحبك فيك الطاعة وأعانك عليه"، مضيفًا: "من يتمتع بشئ فهذه نعمة من الله"، مستشهدًا بقول الله تعالى: لله هو التقدير بعد التكليف، حيث أنه من الممكن أن تُكلف بشئ دون أن يكون لديك المقدرة على إنجاز التكليف، متابعًا: "أما ربنا يكلفك وانت لديك المقدرة بإنجازها دي نعمة".



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