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أخبار البلد

التضامن: إيداع فتيات دار "جنود الرحمن" مستشفى لتلقى العلاج

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:43 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بزيارة دار "جنود الرحمن" لرعاية الأيتام التابعة لجمعية جنود الرحمن لرعاية الأيتام بمدينة ٦  أكتوبر، والمشهرة برقم ( ٤٥٣٥ ) لسنة  ١٩٩٨ بعد ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول اختفاء ثلاثة فتيات من الدار، وتوجهت لجنة برئاسة  رضا متولي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالجيزة إلى الدار، برفقة مدير إدارة الرقابة والمتابعة، ومديرة إدارة ٦ أكتوبر، ورئيس قسم الأسرة والطفولة بإدارة ٦ أكتوبر.

وقابلت اللجنة عزة المفتي عضو مجلس إدارة الجمعية وأمينة الصندوق  ومرفت العطار مديرة الدار،  وهبه سعيد الأخصائية الاجتماعية بالدار، وقامت اللجنة بمواجهة إدارة الدار بما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي من إساءة للفتيات بالدار واختفاء ثلاثة منهن، وأفادت إدارة الدار بأن الفتيات الثلاثه تم إيداعهن بمستشفي للعلاج من بعض المشكلات النفسية، وقدموا ما يفيد دخولهن أحد المستشفيات بمحافظة الجيزة.
 وقرر مدير مديرية التضامن بالجيزه زيارة الفتيات الثلاثة صباح غد للاطمئنان عليهن، واستعلم وكيل الوزارة عن أحوال الفتيات  بالدار وسعة الدار والمشاكل والصعوبات التي تواجه النزيلات بالدار من الفتيات.

وتفقد متولي ومرافقيه الدار، ثم اجتمع بالفتيات النزيلات بالدار واستمع إلى مشاكلهن ووعد بحلها في أقرب وقت.

وشددت اللجنه على إدارة الدار والعاملين بحسن معاملة الفتيات، والعمل على حل أي مشكلة تواجههن   على أن يتم عقد لقاء مع جميع أعضاء مجلس إدارة الجمعية خلال الأسبوع المقبل للتناقش حول المشكلات الموجودة بالدار بما يحقق مصلحة الفتيات.
التضامن: إيداع فتيات دار "جنود الرحمن" مستشفى لتلقى العلاج
التضامن: إيداع فتيات دار "جنود الرحمن" مستشفى لتلقى العلاج
التضامن: إيداع فتيات دار "جنود الرحمن" مستشفى لتلقى العلاج
التضامن: إيداع فتيات دار "جنود الرحمن" مستشفى لتلقى العلاج
التضامن: إيداع فتيات دار "جنود الرحمن" مستشفى لتلقى العلاج
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