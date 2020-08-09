خالد شقير: المصريون بالخارج يصوتون بالبريد بسبب وباء كورونا "فيديو"

قال خالد شقير، مراسل "إكسترا نيوز" من فرنسا، إن الدولة المصرية لم تتوانَ لحظةً عن إعطاء المواطن المصري الحق في إدلاء صواته الانتخابي في جميع الاستحقاقات الماضية.





وأضاف المراسل لبرنامج "هذا الصباح" أن وزارة الهجرة طالبت بعدم توجه المصريين بالخارج لمقرات السفارات والقنصليات بالخارج، خاصة أن الانتخاب عبر البريد فى انتخابات الشيوخ.





وأكد أن وزيرة الهجرة طالبت جميع المواطنين بالخارج بالتصويت بالبريد في انتخابات الشيوخ لتجنب أى تجمعات أمام السفارات، خاصةً في ظل أزمة كورونا المستجد.





وأشار إلى أن المصريين في الخارج أمام تحد كبير خاصة فى ظل الإجراءات الاحترازية التى تضعها فرنسا بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا.



