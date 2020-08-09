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حوادث

مصرع ربة منزل وإصابة 3 في تصادم بسوهاج

الأحد 09/أغسطس/2020 - 11:29 ص
جثة
جثة
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خالد رياض
لقيت ربة منزل مصرعها كما أصيب 3 آخرون في تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل علي الطريق الزراعي الغربي امام قرية الرويهب دائرة مركز المنشاه بسوهاج.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، إخطارا  من مأمور مركز شرطة المنشاة، بحدوث تصادم علي الطريق الزراعي بناحية الرويهب، انتقل مأمور وضباط المركز وضباط إدارة المرور وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة "حسن,م.ع" 25 عاما سائق من الوسطي في الفتح بأسيوط اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة ملاكي قيادة "أحمد.ج.ع" 32 عاما سائق من الحجز في البلينا.


نتج عن الحادث وفاة "نوره.ع.ر" 20 عاما ربة منزل مو الحجز في  البلينا زوجة قائد السيارة الثانية وإصابة كلًا من  قائدي السيارتين، "محمود.ع" 31 عاما حاصل علي بكالوريوس تربية رياضية ويقيم دائرة قسم ثان أسيوط من مستقلي السيارة الأولي بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.


 تم نقل الجثة والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي، وتم رفع اثار الحادث، وأخطرت النيابة العامة.

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