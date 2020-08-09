اشتري آيفون 7 بـ 2600 جنيه فقط.. نسخ محدودة
الأحد 09/أغسطس/2020 - 05:01 م
اشتري آيفون 7 بـ 2600 جنيه فقط..نسخ محدودة
اذا كنت من عشاق هواتف آيفون
الشهيرة ذات الحجم الصغير الملائم لليد كإصدارت الماضي، وذلك بسبب سمعة هاتف آبل كونه الأذكي و الأكثر أناقة فى العالم، إلا أن ذلك يدفع آبل لتقديم منتجاتها بأسعار مرتفعة، ولكن بفضل هذا العرض يمكنك شراء آيفون 7 بأقل من نصف سعره.
وبحسب فون آرينا التقني، قدم موقع إيباى الشهير للبيع بالتجزئة الإلكترونية، عرضًا لشراء نسخة مجددة لهاتف 7 iPhone سعة 32 جيجابايت مقابل 160 دولار أمريكي فقط، ما يعادل 2600 جنيه مصري. تستطيع إقتناء نسخة 32 جيجابايت من آيفون 7 باللون الأسود اللامع بفضل هذا العرض المغرى، كما أن iPhone 7 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13، ومقاوم للماء والغبار.
جدير بالذكر أن هاتف iphone 7 قد تم إصداره فى عام 2016 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، مع كاميرا بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a10.
و يأتى هاتف iPhone 7 بشاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي سعة 2 جيجابايت، وبطارية سعة 1960 ميللى أمبير، ويمكنك شراؤه عبر هذا الرابط.