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يا واجعة رووبة .. المنايفة وتأثيرهم على إيفهات صلاح في بـ 100 وش

الأحد 09/أغسطس/2020 - 04:09 م
الفنان اسامة ابو
الفنان اسامة ابو العطا
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فرح علاء الخولي
قال الفنان أسامة أبو العطا، إنه في دوره بمسلسل بـ 100 وش، بشخصية صلاح كان يقصد بها ان يعكس الصورة المعروف عنها المنايفة ، وهم انهم مدبرين وواعين للقرش، معقبًا: "انا بناغش المنايفة"، موضحًا ان محافظة المنوفية تضم الكثير من الاباء العظماء ، وكانت مسقط رأس كبار السياسين ورؤساء الدولة.

وتابع الفنان أسامة أبو العطا، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن الافيهات التي كانت في المسلسل كلها كانت من خارج النص، واشهرهم "يا وقعة روبة"، و "اللي فات بلطي واللي جاي جمبري"، وانه تفاعل كثير من الجمهور معاها ورواد السوشيال ميديا وكانت "كوميكس وميمز".

واضاف ان كان يعرض تلك الافيهات على المخرجة كاملة ابو ذكري حتى تعتمدها، مشيرًا الى ان ملامح شخصيته المقتضبة "المكشرة" كان منها جزء مكتوب بتصور الشخصية وجزء من تقمصه للشخصية.

ووجه رسالة للمنتجين ان يستغلوا موهبته هو وغيره من الفنانين خاصة في الاعمال الكوميدية التي ظهرت في الادوار التي لعبها، معقبًا: "احنا بناشد المنتجين عايزين ايه تاني بقى وخدوا بالكوا مننا".

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