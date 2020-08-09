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رياضة

لاعبو النصر يجرون اختبارات الكشف عن كورونا قبل استئناف القسم الثاني.. صور

الأحد 09/أغسطس/2020 - 05:48 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
أجري نادي النصر برئاسة الدكتور عمرو عبد الحق تحاليل طبية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني بقيادة سيد عيد المدير الفني للكشف عن فيروس كورونا المستجد للاطمئنان علي سلامتهم قبل استئناف مسابقة دوري القسم الثاني المقرر لها 20 سبتمبر المقبل .

ويجري نادي النصر مسحة طبية غدا الاثنين في الحادية عشر صباحا طبقا للإجراءات الاحترازية الموقعه من قبل اتحاد الكرة علي فريق دوري القسم الثاني قبل العودة للتدريبات بعد توقف من شهر مارس الماضي .

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته بشكل رسمي عقب ظهور نتيجة المسحة استعدادا لعودة الدوري .

ويحتل النصر المركز الرابع في جدول المجموعة الثانية برصيد 25 نقطة .
لاعبو النصر يجرون اختبارات الكشف عن كورونا قبل استئناف القسم الثاني.. صور
لاعبو النصر يجرون اختبارات الكشف عن كورونا قبل استئناف القسم الثاني.. صور
لاعبو النصر يجرون اختبارات الكشف عن كورونا قبل استئناف القسم الثاني.. صور
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