بسمة وهبة: مش كل ناجح في الحياة خريج كليات قمة





وجهت الإعلامية بسمة وهبة، رسائلها لطلاب الثانوية العامة، مهنئة الحاصلين على مجاميع مرتفعة، ومؤكدة دعمها للطلاب الذين كانوا يريدون الحصول على مجاميع مرتفعة.





وقالت بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم" المذع على شاشة "ON"،: " أنتم داخلين على حياة مختلفة، ومحدش يزعل.. كليات القمة من افضل الكليات لكن مش شرط إن كل ناجح وشاطر في الحياه يبقي خريج كليات قمة".





وشددت على ضرورة أن يتخذ الطلاب النماذج الناجحة قدوة لهم، قائلة: " شوفوا النماذج الإيجابية المعروفة لنا ونتخذهم قدوة.. اجتهادكم وعلى قد تعبكم ربنا يديكم ويراضيكم".



