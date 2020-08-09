المؤشرات الأولية للفيضان مبشرة .. وزير الري يوجه بإدارة جيدة لمياه بحيرة ناصر لتحقيق الاستخدام الأمثل

يشكل النيل الأزرق نسبة 80-85% من المياه المغذية لنهر النيل، ولكن هذه المياه تصل إليه في الصيف فقط بعد الأمطار الموسمية علي هضبة إثيوبيا، بينما لا يشكل في باقي أيام العام نسبة كبيرة، حيث تكون المياه فيه ضعيفة أو جافة تقريبا، لذلك تهتم مصر بموسم الفيضان لتحقيق أقصى استفادة من هذه المياه.









وهذا العام بعد أزمة سد النهضة تتعاظم أهمية موسم الفيضان وتشير المؤشرات الأولية إلى أن الفيضان على منابع النيل يحتمل أن يكون أعلى من المتوسط ولكنه من المُبكر الحكم على حجم الفيضان ، إلا أن الوارد خلال أغسطس و سبتمبر سوف يعطى مؤشرًا جيدًا عن حالة الفيضان بالإضافة الى أن الوارد من المياه أعلى من نظيره عن نفس الفترة العام الماضي.









وتتابع وزارة الموارد المائية والرى الموقف المائى على منابع النيل لذلك عقدت اللجنة الدائمة لإيراد النهر اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، لمتابعة الموقف المائى وموقف توفير الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك موقف الفيضان لهذا العام والإجراءات المتخذة للتعامل معه واستعراض خطط الاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الامثل حاليا ومستقبلا.









وتم استعراض موقف التنبؤ بموسم الفيضان والإجراءات التى يتخذها من أجهزة الوزارة ممثلة في قطاع مياه النيل، ومركز التنبؤ بقطاع التخطيط التابع الوزارة من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان، على مدار الأعوام المختلفة، من خلال النماذج الرياضية، واستقراء النتائج واستخلاص التنبؤات بفيضان النيل كمورد رئيسى للمياه في مصر، و كميات المياه المتوقع وصولها حتى نهاية العام المائى الحالى2020-2021 وأشارت البيانات إلى أن معدلات الأمطار في تزايد على منابع النيل.









ووجه الدكتور عبد العاطي بضرورة اتخاذ أعلى درجات الحيطة في إدارة كميات المياه المخزونة ببحيرة ناصر لضمان تحقيق الاستخدام الأمثل للمياه.







