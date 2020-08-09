محافظ الإسماعيلية لصدى البلد: انتهينا من تجهيزات الشيوخ

أكد اللواء شريف خيري بشارة محافظ الاسماعيلية، الانتهاء من كافة الترتيبات والاستعدادات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ ، والمقرر لها يومى ١١ و ١٢ من شهر أغسطس الجارى.





وأوضح بشارة في تصريح خاص لصدي البلد، انه تم انتهاء التجهيزات والتدابير الخاصة بتجهيز المقرات الانتخابية واللجان الفرعية بالمحافظة فى اطار الاستعدادات لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2020.