محافظ الإسماعيلية لصدى البلد: انتهينا من تجهيزات الشيوخ

أكد اللواء شريف خيري بشارة محافظ الاسماعيلية، الانتهاء من كافة الترتيبات والاستعدادات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ ، والمقرر لها يومى ١١ و ١٢ من شهر أغسطس الجارى.
وأوضح بشارة في تصريح خاص لصدي البلد، انه تم انتهاء التجهيزات والتدابير الخاصة بتجهيز المقرات الانتخابية واللجان الفرعية بالمحافظة فى اطار الاستعدادات لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2020.
وأكد محافظ الاسماعيلية: "مهمتنا الأساسية جميعا بذل أقصى الجهود من أجل توفير المناخ الآمن والمناسب مع مراعاة أوجه الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم فضلا عن توفير سبل الراحة للقائمين على سير العملية الانتخابية من المشرفين والمستشارين من خلال توفير 229 لجنة على أعلى مستوى".
ووجه المحافظ رؤساء الأحياء بسرعة الانتهاء من تجهيز وإتمام ومراجعة كافة الاستعدادات الخاصة باللجان الانتخابية والتى تضمن تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان أثناء سير الانتخابات.
وأضاف المحافظ أن أجمالى عدد المراكز الانتخابية على مستوى المحافظة بكامل قطاعتها 201 مركزا باجمالى عدد 229 لجنة فرعية موزعة على المراكز والمدن والقرى التابعة لها والأحياء وأن أجمالى عدد الناخبين على مستوى المحافظة 897 ألف و574 ناخب وناخبة .
وأضاف أنه تقرر رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والخدمية على كافة المستويات، وتفعيل خطط الطوارئ بالتعاون مع مديرية الصحة وجميع المرافق " الاسعاف، المياه والصرف الصحى، الكهرباء، الغاز" فضلا عن متابعة أعمال الوحدات المحلية للمراكز والمدن والتى تخص تنفيذ أعمال النظافة والتطهير والتعقيم بمحيط وداخل اللجان، ومراجعة أعمدة الإنارة العامة وتجهيز أماكن انتظار للناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وشدد المحافظ على ضرورة التعاون والتنسيق التام فيما بين كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية والمديريات الخدمية بالمحافظة والتواصل مع رؤساء الأحياء لمراجعة وإتمام كافة الاستعدادات الخاصة بجاهزية اللجان الانتخابية.