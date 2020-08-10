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مرأة

بأقل تكلفة.. طريقة عمل معقم لليدين في المنزل

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:09 ص
معقم
معقم
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لمياء الياسين
 يحرص الاشخاص على اتباع إجراءات الوقاية للخوف من الإصابة بالعدوى منذ تفشي فيروس كورونا المستجد،، والتي تعد من أبرزها ارتداء الكمامة والقفازات مع استخدام الكحول معقم اليدين لتطهير اليدين.


وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، فإن تنظيف يديك غالبًا بمطهر يحتوي على 60٪ كحول على الأقل هو أحد أكثر الطرق فعالية لتجنب الإصابة بـ COVID-19 .

وفقا لموقع "  stylecraze  "على الرغم من أن المطهرات تساعد في منع نمو أنواع معينة من الجراثيم ، إلا أنها لا تقضي عليها جميعًا. يقترح مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أن غسل اليدين بالماء والصابون أكثر فعالية في قتل الجراثيم من المطهرات . ولكن في حالة عدم توفر الماء والصابون يمكن استخدم معقم اليدين المعتمد على الكحول .

اصنع معقم اليدين في المنزل باستخدام هذه المكونات:

-الأيزوبروبيل أو الإيثانول فهو يساعد في تعطيل نشاط الفيروس
جل الصبار - له خصائص ترطيب اليدين
زيت عطري ( زيت شجرة الشاي أو زيت اللافندر أو زيت القرفة أو زيت إكليل الجبل أو زيت الأوكالبتوس) - هذه الزيوت لها خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا
زجاجة نظيفة بغطاء أو مضخة قابلة للإغلاق

كيف تصنع معقم اليدين في المنزل

صب جميع المكونات في وعاء بملعقة قياس.
اخفقي المحلول جيدًا لتحويله إلى هلام.
استخدم القمع لصب السائل في الزجاجة الفارغة.
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